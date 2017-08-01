Україна затримала судно через захід до Криму

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Прикордонники затримали іноземне судно, яке заходило до закритих портів Криму під зміненим прапором та назвою. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники зупинили теплохід "SAN PORFYRIOS", який йшов під прапором Белізу, в українських водах річки Дунай на шляху від Румунії до Греції.

Судно змінило прапор та назву, щоб заплутати правоохоронців, повідомляє ДПСУ.

За даними прикордонників, теплохід із тим самим ідентифікатором (IMO), але під назвою "Sava Lake" і прапором Панами протягом 2014-2015 років неодноразово заходило до тимчасово закритих портів Криму.

Один із помічників капітана двічі був в портах Криму на цьому судні, повідомляє ДПСУ. Йому заборонений в'їзд в Україну на три роки.