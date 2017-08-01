Стрілянина у суді в Московській області: троє вбитих

У будівлі Московського обласного суду сталася стрілянина. Троє обвинувачених були вбиті.

Стріляли під час процесу у справі "банди ГТА" - групи людей, які, за версією слідства, 2014 року чинили вбивства на дорогах Москви, Підмосков'я і Калузької області.

Підмосковне управління МВС Росії подвердило повідомлення ЗМІ про те, що троє обвинувачених у справі були вбиті.

"При аварійному відкритті ліфта під час спроби втекти троє заарештованих були ліквідовані, двоє поранені", - сказала "Інтерфаксу" представниця управління Тетяна Петрова.

Раніше "Інтерфакс" з посиланням на обізнане джерело також повідомляв про трьох убитих нападників і двох затриманих. Стан цих двох затриманих важкий.

Всі нападники - фігуранти кримінальної справи "банди ГТА", підтверджує агентство.

Як розгорталися події?

Раніше про те, що в суді сталася перестрілка, повідомила "РИА Новости" з посиланням на адвоката Софію Рубасскую. Вона говорила, що чула не менше 20 пострілів і бачила поранених співробітників.

"Коли йшла по сходах з третього на четвертий поверх, побачила поранену-жінку пристава, у неї була кров на обличчі. Після цього усіх, хто був у приміщенні суду, вивели на вулицю", - розповідала адвокат Російській службі Бі-бі-сі.

Речниця облсуду Наталія Осипова сказала Російській службі Бі-бі-сі: "Я не знаю, що саме сталося, тому що ми зараз всі перебуваємо за межами суду - нас евакуювали".

Під час чергового засідання хтось із обвинувачених спробував напасти на конвой в ліфті, після чого пролунали постріли, писав "Московський комсомолець".

Справа "банди ГТА"

За версією слідчих, учасники групи вчинили 16 нападів, в яких були вбиті 17 людей, ще двоє поранені.

Назву група отримала за аналогією з героями комп'ютерної гри Grand Theft Auto.

Слідство у справі дев'яти членів "банди ГТА" було завершено в жовтні 2015 року. Процес почався в Мособлсуді в серпні 2016 року.

На першому засіданні всі дев'ять підсудних частково визнали свою провину.

Обвинувачені відмовилися від суду присяжних.