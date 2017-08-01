Саакашвілі: у мене є робоча віза США

Копирайт изображения UNIAN

Колишній президент Грузії та екс-керівник Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявив, що має робочу та туристичні візи США.

Про це він заявив на прес-конференції через відеозв'язок, відповідаючи на питання з Києва про юридичні підставі перебування у США.

"У мене є робоча віза, яку взяв ще в 2014 році. І друга в мене є американська туристична віза", - заявив пан Саакашвілі.

При цьому він зазначив, що в США йому вже пропонували отримати грін-карту. Але він відмовився.

Пан Саакашвілі не уточнив, у яких саме паспортах у нього ці візи, адже паспорти України та Грузії в нього вже недійсні.

Міхеіл Саакашвілі вкотре наголосив, що хоче повернутися в Україну, проте поки не каже, як і коли це може зробити.

Він вказав, що буде через суд намагатися повернути собі громадянство України і хотів би бути присутнім на судовому процесі.

Як стверджує пан Саакашвілі, Петро Порошенко позбавив його громадянства, щоби прибрати політичного конкурента.

Українське громадянство Міхеіла Саакашвілі припинив президент Петро Порошенко 26 липня після того, як міграційні органи отримали докази, що він надав неправдиві дані під час отримання громадянства у 2015 році.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко не коментує ситуацію з Міхеілом Саакашвілі

Зокрема, про те, що він не перебуває під слідством в Україні чи за її межами.

Але відомо, що звернення правоохоронних органів прокуратури Грузії про екстрадицію і справи про Саакашвілі надходили і раніше.

У травні 2015-го президент Петро Порошенко надавав громадянство Міхеілу Саакашвілі як особі, "прийняття якої до громадянства становить державний інтерес для України".

Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у США, називає позбавлення його громадянства політичною розправою з критиком чинної української влади.

Петро Порошенко поки що ніяк не прокоментував цю ситуацію.