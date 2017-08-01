Німецький експеримент: як сайт із фейковими новинами зібрав тисячі фоловерів
Портал фейкових новин правого спрямування, створений німецькими дослідниками, зібрав кількатисячну аудиторію із праворадикальними поглядами.
Експеримент провели науковці Гоенгаймського університету у Штутгарті. У перші два тижні на створеному ними порталі під назвою "Der Volksbeobachter", що відсилала до нацистської щоденної пропагандистської газети "Völkischer Beobachter" ("Народний оглядач"), дослідники публікували реальні новини, проте із крайнім правим нахилом.
Здебільшого вони зосереджувалися на повідомленнях про німецьку міграційну політику і злочини, вчинені мігрантами. Пізніше дослідники почали публікувати вигадані історії із заголовками, на кшталт: "Біженець відібрав роботу у німця", "Зелені хочуть закрити кафе Moor's Head (кафе близькосхідної кухні. - Ред.)", "Марк Цукерберг вибачився перед біженцем".
Зокрема, у останній історії йшлося про те, що засновник Facebook нібито особисто вибачився перед біженцем із Сирії, якого хибно звинуватили у зґвалтуванні і цькували у соцмережі.
Для поширення новин із цього порталу дослідники створили чотири профілі у Facebook. Один із них за перші два тижні зібрав 251 друга.
Щоби привернути до порталу увагу аудиторії, що поділяє праві погляди, дослідники також публікували свої вигадані статті у відповідних групах, як-от у спільнотах прихильників правих рухів "Пегіда" та "Альтернатива для Німеччини".
Кульмінацією фейкових новин стала вигадана історія про шукачів притулку, які нібито за державний кошт користувалися послугами повій. За чотири дні історія охопила 11 тисяч користувачів Facebook, і була поширена понад 150 разів. Лише кілька користувачів соцмережі звернули увагу на те, що події вигаданої новини відбувалися у неіснуючому місті Бад Олен.
"Нас вразило, що наш профіль у Facebook жодного разу не викликав сумніви - ані у самого Facebook як у інституції, ані у інших користувачів", - заявив керівник дослідження професор Вольфганг Швайгер.
Тепер, після оприлюднення результатів експерименту, на сайті фейкових новин з'явився червоний банер, який попереджає читачів, що всі історії на порталі - вигадані.
Занепокоєння напередодні виборів
Експеримент провели на тлі підготовки до парламентських виборів у Німеччині 24 вересня і побоювань щодо можливих медіа-маніпуляцій на них. Низка німецьких політиків раніше застерігали, що Росія може використовувати фейкові новини для впливу на голосування.
У квітні Facebook, який має 29-мільйонну аудиторію в Німеччині, опублікував повідомлення у німецьких ЗМІ щодо того, як виявляти фейкові статті.
Зокрема, соцмережа радить перевіряти, що пишуть інші ЗМІ, перевіряти докази, дивитися на джерела, які використовує автор повідомлення.
Facebook також працює із німецькою організацією Correctiv, що займається перевіркою фактів, аби боротися із фейковими новинами, які поширюють самі користувачі.
Водночас керівництво Facebook критикує німецькі закони, ухвалені минулого місяця, які накладають штрафи у розмірі до 50 млн євро на соціальні мережі, які не видаляють фейкові новини чи повідомлення, що розпалюють ворожнечу.
У Facebook кажуть, що загроза великих штрафів може спонукати великі соцмережі видаляти контент, що не підпадає під вказані категорії.