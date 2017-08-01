Російського хакера, який писав Путіну, передадуть США
Жителя російського міста Таганрог Станіслава Лісова, затриманого у Барселоні за запитом ФБР під час відпустки, екстрадують до США. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на заяву національної судової палати Іспанії.
У США Лісова обвинувачують у створенні шкідливої програми NeverQuest, що використовується для крадіжки банківських даних і особистої інформації. Раніше Лісов просив у Путіна не допустити екстрадиції.
Суд "ухвалив рішення задовольнити екстрадицію російського громадянина Станіслава Віталійовича Лісова у Сполучені Штати", цитує "РИА Новости" рішення суду.
31-річного Лісова затримали у січні цього року, коли він із дружиною вилітав із Барселони у Ліон.
"Коли ми виходили із автомобіля, підійшли двоє поліцейських, показали значок і повідомили, що затримують чоловіка, і почали перевіряти телефон, планшет і ноутбук", - пізніше розповіла RT дружина Лісова Дар'я.
На наступний день після затримання Лісова влада Іспанії оприлюднила заяву, у якій йшлося про те, що у США Лісов проходить підозрюваним у справі про кіберзлочини, які розслідуються із 2014 року.
Лист Путіну
У середині липня RT опублікував звернення Лісова до президента Росії Володимира Путіна. Чоловік просив президента Росії узяти ситуації із його затриманням "під особистий контроль" і не допускати екстрадиції до США.
"Дуже прошу вас про допомогу, узяти під контроль мою ситуацію і розібратися у несправедливості, із кричущими фактами беззаконня з боку США до громадянина Росії. Моє звернення до вас - це моя остання надія", - цитував російський канал лист Лісова.
"Я хочу заявити, що не маю відношення до тих злочинних справ, у яких мене звинувачують США. У мене є підозри, що, якщо потраплю на територію Сполучених Штатів, обвинувачення можуть змінитися чи буде застосований тиск/примус", - писав програміст.
Американська газета Washington Post припускає, що затримання Лісова може бути частиною "великого полювання на російських хакерів" після президентських виборів у США у 2016 році, у які, як підозрюють американські спецслужби, втручалися прокремлівські комп'ютерники.
Як заявив у розмові із виданням експерт із кібербезпеки Андрій Солдатов, серія арештів російських айтішників схожа на спроби влади США "розібратися, що відбувається у вкрай складному світі російських хакерів і в їхніх вкрай складних взаємовідносинах із російськими спецслужбами".
Поки що доказів того, що арешти російських айтішників якось пов'язані із гіпотетичними спробами Москви вплинути на вибори у США, немає, кажуть журналісти.
У чому обвинувачують Лісова
ФБР вважає Лісова причетним до створення віруса-трояна NeverQuest, який з'явився у 2013 році.
Вірус використовувався для крадіжки паролів і логінів до онлайн-банків, які потім використовувалися для викрадення грошей із рахунків. Також вірус давав хакерам можливість контролювати заражені комп'ютери дистанційно.
За інформацією "Лабораторії Касперського", вірус використовувався для атак проти понад 100 банків. Вважається, що за його допомогою хакери незаконно перевели коштів на суму у 5 млн доларів.
Офіційно Лісову закидають співучасть у викраденні 855 тисяч доларів за допомогою шкідливої програми.
На початку 2017 року NeverQuest займав друге місце у рейтингу найбільш поширених програм-троянів, писав журнал IBM X-Force.
Лісов відповідав за розробку вірусу і управління мережею заражений комп'ютерів, включно із пристроями, що перебували у США і Німеччині, вважають американські правоохоронні органи.
На думку слідчих, Лісов діяв разом зі спільниками. Одним із них називають росіянина Юрія Мартишева, який зараз перебуває у в'язниці у США. У червні його екстрадували до США із Латвії.
У посольстві Росії у США, коментуючи арешт Мартишева, заявили, що розглядають його справу як "викрадення" російського громадянина.
І Лісов, і Мартишев заявляють про свою невинуватість.