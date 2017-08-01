Російського хакера, який писав Путіну, передадуть США

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Жителя російського міста Таганрог Станіслава Лісова, затриманого у Барселоні за запитом ФБР ‎під час відпустки, екстрадують до США. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на заяву ‎національної судової палати Іспанії.‎

У США Лісова обвинувачують у створенні шкідливої програми NeverQuest, що використовується ‎для крадіжки банківських даних і особистої інформації. Раніше Лісов просив у Путіна не ‎допустити екстрадиції.‎

Суд "ухвалив рішення задовольнити екстрадицію російського громадянина Станіслава ‎Віталійовича Лісова у Сполучені Штати", цитує "РИА Новости" рішення суду.

‎31-річного Лісова затримали у січні цього року, коли він із дружиною вилітав із Барселони у ‎Ліон.‎

‎"Коли ми виходили із автомобіля, підійшли двоє поліцейських, показали значок і повідомили, що ‎затримують чоловіка, і почали перевіряти телефон, планшет і ноутбук", - пізніше розповіла RT ‎дружина Лісова Дар'я.‎

На наступний день після затримання Лісова влада Іспанії оприлюднила заяву, у якій йшлося про ‎те, що у США Лісов проходить підозрюваним у справі про кіберзлочини, які розслідуються із ‎‎2014 року.‎

Лист Путіну

У середині липня RT опублікував звернення Лісова до президента Росії Володимира Путіна. ‎Чоловік просив президента Росії узяти ситуації із його затриманням "під особистий контроль" і ‎не допускати екстрадиції до США.‎

‎"Дуже прошу вас про допомогу, узяти під контроль мою ситуацію і розібратися у ‎несправедливості, із кричущими фактами беззаконня з боку США до громадянина Росії. Моє ‎звернення до вас - це моя остання надія", - цитував російський канал лист Лісова.‎

‎"Я хочу заявити, що не маю відношення до тих злочинних справ, у яких мене звинувачують ‎США. У мене є підозри, що, якщо потраплю на територію Сполучених Штатів, обвинувачення ‎можуть змінитися чи буде застосований тиск/примус", - писав програміст.‎

Американська газета Washington Post припускає, що затримання Лісова може бути частиною ‎‎"великого полювання на російських хакерів" після президентських виборів у США у 2016 році, у ‎які, як підозрюють американські спецслужби, втручалися прокремлівські комп'ютерники.‎

Як заявив у розмові із виданням експерт із кібербезпеки Андрій Солдатов, серія арештів ‎російських айтішників схожа на спроби влади США "розібратися, що відбувається у вкрай ‎складному світі російських хакерів і в їхніх вкрай складних взаємовідносинах із російськими ‎спецслужбами".‎

Поки що доказів того, що арешти російських айтішників якось пов'язані із гіпотетичними ‎спробами Москви вплинути на вибори у США, немає, кажуть журналісти.‎

У чому обвинувачують Лісова

ФБР вважає Лісова причетним до створення віруса-трояна NeverQuest, який з'явився у 2013 ‎році.‎

Вірус використовувався для крадіжки паролів і логінів до онлайн-банків, які потім ‎використовувалися для викрадення грошей із рахунків. Також вірус давав хакерам можливість ‎контролювати заражені комп'ютери дистанційно.‎

За інформацією "Лабораторії Касперського", вірус використовувався для атак проти понад 100 ‎банків. Вважається, що за його допомогою хакери незаконно перевели коштів на суму у 5 млн ‎доларів.‎

Офіційно Лісову закидають співучасть у викраденні 855 тисяч доларів за допомогою шкідливої ‎програми.‎

На початку 2017 року NeverQuest займав друге місце у рейтингу найбільш поширених програм-‎троянів, писав журнал IBM X-Force.‎

Лісов відповідав за розробку вірусу і управління мережею заражений комп'ютерів, включно із ‎пристроями, що перебували у США і Німеччині, вважають американські правоохоронні органи.‎

На думку слідчих, Лісов діяв разом зі спільниками.‎ Одним із них називають росіянина Юрія Мартишева, який зараз перебуває у в'язниці у США. У ‎червні його екстрадували до США із Латвії.‎

У посольстві Росії у США, коментуючи арешт Мартишева, заявили, що розглядають його справу ‎як "викрадення" російського громадянина.‎

І Лісов, і Мартишев заявляють про свою невинуватість. ‎