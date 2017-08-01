Британський пранкер розіграв співробітників Білого дому

Копирайт изображения Twitter Image caption У листуванні з колишнім директором з комунікацій Ентоні Скарамуччі британський пранкер вдавав колишнього керівника апарату Білого дому Райнса Прібеса

Хакеру з Британії вдалося розіграти чиновників з адміністрації президента США Дональда Трампа, а також одного з його синів.

Хакеру, яка називає себе "поштовим пранкером", вдалося переконати одного із старших радників президента Трампа з кібербезпеки, що він є зятем президента Джаредом Кушнером.

Пранкер опублікував уривки з електронних листів, якими він обмінювався зі співробітниками Білого дому, у своєму Twitter.

Сам себе він також назвав "ледачим анархістом" і повідомив, що вигадав розіграші для розваги.

Він пообіцяв більше не атакувати Білий дім, порадивши США посилити заходи кібербезпеки. Телеканалу CNN повідомили у Білому домі, що розслідують подію і дуже серйозно ставляться до інциденту.

Найяскравіші моменти розіграшу

Радник з національної безпеки Том Боссерт повірив в те, що Джаред Кушнер запрошує його на вечірку і негайно повідомив адресу своєї електронної пошти.

"Том, ми організуємо щось на кшталт вечірки наприкінці серпня, - йдеться в листі фальшивого Кушнера. - Було би чудово, якби ти прийшов. Обіцяю, що закуски будуть не гірші за ті, що ми їли в Іраку. Нехай це буде класна вечірка".

Том Боссерт відповів наступне: "Дякую, Джареде. Після таких обіцянок я не можу відмовитися. І якщо потрібно, ось тобі моя особиста поштова скринька".

Пан Боссерт поки що не прокоментував цю історію.

Через день після звільнення керівника апарату Білого дому Райнса Прібеса, хакер відправив лист тоді ще директору з комунікацій Ентоні Скарамуччі від імені Прібеса.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пранкер назвався зятем Дональда Трампа, чоловіком його доньки Іванки Джаредом Кушнером

Фальшивий Прібес звинуватив Скарамуччі в "запаморочливому лицемірстві".

Раніше Ентоні Скарамуччі опинився в центрі скандалу, після того як в інтерв'ю репортерові журналу New Yorker назвав Прібеса "параноїдальним шизофреніком".

У відповіді на фальшивий лист пан Скарамуччі написав: "Ви знаєте, що ви робили. Ми всі знаємо. Навіть сьогодні. Почитайте Шекспіра. "Зокрема "Отелло".

Пранкер надіслав лист синові Трампа Еріку від імені його старшого брата, Дональда Трампа-молодшого, в якому міркував про переваги далекобійних мисливських рушниць. Ерік, втім, незабаром здогадався про розіграші й відповів, що вже звернувся в поліцію.

Експерти, який опитав телеканал CNN, повідомили, що подібні інциденти демонструють, наскільки вразливі перед обличчям кіберзлочинців навіть високопосадовці в США.