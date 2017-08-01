Афганістан: щонайменше 20 загиблих внаслідок вибуху в мечеті

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок вибуху в мечеті в афганському місті Герат, ще десятки поранені.

Вибух стався під час вечірньої молитви.

Один з лікарів повідомив Associated Press, що до лікарні танспортували 20 тіл.

Речник міністерства внутрішніх справ країни повідомив інформації AFP тільки про десятеро загиблих. Він також зауважив, що вибухнула машина.

Влада заявляє, що нападників було двоє: один смертник, інший озброєний гвинтівкою.

Як повідомив AFP речник поліції, обидва нападники мертві.

Місцева вдала повідомляє про щонайменше 30 поранених, і їхня кількість може зростати.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Місто Герат розташоване поблизу кордону з Іраном і вважається один із найспокійніших міст в Афганістані.