Копирайт изображения EPA Image caption Працівники банку вимагають підвищення зарплатні на рівень, не менший від рівня щорічної інфляції

Працівники Банку Англії вийшли на триденний страйк довкола суперечок щодо щорічного ‎підвищення зарплатні.‎

Працівники, що належать до профспілки Unite, протестують проти рішення керівництва ‎підвищити їхню зарплатню в рамках щорічного перегляду на 1% - що нижче від рівня інфляції.

Минулого місяця інфляція у Британії сягнула 2,6%.‎

Близько 20 членів профспілки - включно з прибиральниками і охоронцями - пікетували у ‎вівторок головний офіс Банку Англії в Лондоні. Дехто із них одягнув на обличчя маску із зображенням очільника ‎банку Марка Карні.‎

Це перший за понад 50 років страйк працівників британського центробанку. Востаннє ‎працівники Банку Англії протестували ще у 1960-х, і тоді до страйку приєдналися друкарі у ‎Дебдені, які на той час займалися випуском фунтів стерлінгів.‎

‎"Профспілка опитала лише 2% працівників", - заявило керівництво банку, додавши, що страйк ‎зачепив лише три його підрозділи, де працює 150 людей.‎ У банку обіцяють, що у період страйку усі операції проводитимуться без зброїв.‎

‎"Банк вів переговори із [профспілкою] Unite включно із сьогоднішнім днем, і готовий ‎продовжувати ці переговори у будь-який момент", - заявили там.‎

У Unite, у свою чергу, називають підвищення зарплатні працівникам банку на 1% "насмішкою", ‎додаючи, що керівництво банку схвалило його без узгодження із профспілкою.‎

У профспілці заявляють, що уже другий рік поспіль працівники Банку Англії отримують ‎підвищення зарплатні, нижче за рівень інфляції.‎

Регіональний секретар Unite Пітер Кавана заявив, що у членів профспілки відтак "не залишилося ‎іншого вибору, окрім як вжити промислових заходів".‎

‎"Марку Карні слід було б вийти до пікетувальників навпроти цього знакового британського ‎банку і пояснити, чому працьовиті чоловіки і жінки заслуговують зіткнутися із роками скорочень ‎заробітних плат", - заявив він.‎