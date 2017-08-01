Працівники Банку Англії страйкують уперше за 50 років
Працівники Банку Англії вийшли на триденний страйк довкола суперечок щодо щорічного підвищення зарплатні.
Працівники, що належать до профспілки Unite, протестують проти рішення керівництва підвищити їхню зарплатню в рамках щорічного перегляду на 1% - що нижче від рівня інфляції.
Минулого місяця інфляція у Британії сягнула 2,6%.
Близько 20 членів профспілки - включно з прибиральниками і охоронцями - пікетували у вівторок головний офіс Банку Англії в Лондоні. Дехто із них одягнув на обличчя маску із зображенням очільника банку Марка Карні.
Це перший за понад 50 років страйк працівників британського центробанку. Востаннє працівники Банку Англії протестували ще у 1960-х, і тоді до страйку приєдналися друкарі у Дебдені, які на той час займалися випуском фунтів стерлінгів.
"Профспілка опитала лише 2% працівників", - заявило керівництво банку, додавши, що страйк зачепив лише три його підрозділи, де працює 150 людей. У банку обіцяють, що у період страйку усі операції проводитимуться без зброїв.
"Банк вів переговори із [профспілкою] Unite включно із сьогоднішнім днем, і готовий продовжувати ці переговори у будь-який момент", - заявили там.
У Unite, у свою чергу, називають підвищення зарплатні працівникам банку на 1% "насмішкою", додаючи, що керівництво банку схвалило його без узгодження із профспілкою.
У профспілці заявляють, що уже другий рік поспіль працівники Банку Англії отримують підвищення зарплатні, нижче за рівень інфляції.
Регіональний секретар Unite Пітер Кавана заявив, що у членів профспілки відтак "не залишилося іншого вибору, окрім як вжити промислових заходів".
"Марку Карні слід було б вийти до пікетувальників навпроти цього знакового британського банку і пояснити, чому працьовиті чоловіки і жінки заслуговують зіткнутися із роками скорочень заробітних плат", - заявив він.