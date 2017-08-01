Син Гульнари Карімової: "Дайте моїй матері право захистити себе"
Внук покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, син його скандальної доньки Гульнари, яку на батьківщині звинувачують у численних зловживаннях владою і розкраданні сотень мільйонів доларів, заявляє, що його матір обмовили.
За його словами, приписувані їй активи - у справі фігурує 2 млрд доларів - насправді їй не належать, а багато людей, які досі перебувають при владі в Узбекистані, мають значно більші статки.
Місце перебування самої Гульнари Карімової донедавна залишалося невідомим. Кілька разів регіональні ЗМІ навіть повідомляли про її смерть, проте діти Гульнари переконували, що їхня матір перебуває під домашнім арештом у Ташкенті.
У вівторок, 1 серпня, Іслам Карімов-молодший отримав судовий документ, датований 3 липня, у якому йдеться, що його матір Гульнару перевели до в'язниці - вочевидь, також у Ташкенті. Перевірити справжність цього документу наразі неможливо.
У інтерв'ю Узбецькій службі ВВС Іслам Карімов-молодший закликав владу країни дати можливість захистити себе за законом. "Дайте їй розповісти її версію, - завив він у інтерв'ю. - Вони так бояться моєї матері, не тільки її голосу, а й інформації, якою вона володіє".
Карімов-молодший також заявив, що його матері сказали, що вона залишилася живою тільки через те, що вивезла із країни електронні носії із інформацією перед тим, як зникнути.
Він каже, що заяви і свідчення проти його матері - сфальсифіковані.
"Я знаю точно, що ця захмарна сума (2 млрд доларів. - Ред.) немає жодних доказів, а крім того вона перебільшена у кілька разів. Все, що було можливо, - від усіх міністрів, від наших родичів - все додали до неї: її засудять, а всі залишаться чистими і продовжать працювати", - заявив він.
Хто така Гульнара Карімова?
Гульнара, донька покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, колись була впливовою постаттю в країні.
До 2013 року вона брала участь в політичному житті країни, її навіть вважали можливою спадкоємицею батька на посаді глави держави. Ім'я пані Карімової також було відоме як у бізнесі, так і у сфері моди та поп-музики.
Але Гульнара зникла з поля зору громадськості 2014 року на тлі внутрішніх чвар у сім'ї. Сама Карімова скаржилася в соцмережах, що її перестали пускати до батька.
За словами її родичів, з 2014 року Карімова фактично перебувала під домашнім арештом.
Тоді ж стало відомо, що влада США, Нідерландів, Швеції та Швейцарії почали масштабні розслідування справ про корупцію на телекомунікаційному ринку Узбекистану.
Гульнари Карімової не було також на похороні її батька, про смерть якого офіційно оголосили 2 вересня 2016 року.
Нещодавно прокуратура Узбекистану підтвердила, що Гульнара Карімова перебуває під вартою, проти неї ведеться кримінальне розслідування.
За твердженням слідства, Карімова входила до злочинної групи, яка приховала закордоном майже 1,4 млрд доларів, 63,5 млн євро, понад 27 млн фунтів стерлінгів і 18,5 млн швейцарських франків. Зокрема, гроші та майно злочинної групи знаходяться у Британії, Франції, Німеччині, Швейцарії, Росії та Латвії. Узбекистан звернувся до влади цих країн із запитом про арешт активів, додали у відомстві.
У прокуратурі країни заявили, що звинувачення пані Карімовій висунули на підставі свідчень членів організованої злочинної групи, свідків, потерпілих, матеріалів перевірок підконтрольних організованій групі 14 фірм і 16 офшорних компаній, доказів і висновків експертиз.
Узбецькі прокурори також нагадали про вирок пані Карімовій у 2015 році. Тоді їй далі п'ять років обмеження волі за звинуваченням в розкраданні, вимаганні та ухилянні від сплати податків.