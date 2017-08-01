Син Гульнари Карімової: "Дайте моїй матері право захистити себе"‎

Image caption Іслам Карімов-молодший, який живе у Лондоні, дав інтерв'ю Узбецькій службі ВВС

Внук покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, син його скандальної доньки Гульнари, ‎яку на батьківщині звинувачують у численних зловживаннях владою і розкраданні сотень ‎мільйонів доларів, заявляє, що його матір обмовили.‎

За його словами, приписувані їй активи - у справі фігурує 2 млрд доларів - насправді їй не ‎належать, а багато людей, які досі перебувають при владі в Узбекистані, мають значно більші ‎статки.‎

Місце перебування самої Гульнари Карімової донедавна залишалося невідомим. Кілька разів ‎регіональні ЗМІ навіть повідомляли про її смерть, проте діти Гульнари переконували, що їхня ‎матір перебуває під домашнім арештом у Ташкенті.‎

У вівторок, 1 серпня, Іслам Карімов-молодший отримав судовий документ, датований 3 липня, у ‎якому йдеться, що його матір Гульнару перевели до в'язниці - вочевидь, також у Ташкенті. ‎Перевірити справжність цього документу наразі неможливо.‎

У інтерв'ю Узбецькій службі ВВС Іслам Карімов-молодший закликав владу країни дати ‎можливість захистити себе за законом. "Дайте їй розповісти її версію, - завив він у інтерв'ю. - ‎Вони так бояться моєї матері, не тільки її голосу, а й інформації, якою вона володіє".

Image caption Фрагмент рішення узбецького суду від 2 липня 2017 року про арешт Гульнари Карімової

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це фото Гульнари Карімової зроблене у жовтні 2013 року, до того, як її помістили під домашній арешт

Карімов-молодший також заявив, що його матері сказали, що вона залишилася живою тільки через те, ‎що вивезла із країни електронні носії із інформацією перед тим, як зникнути.‎

Він каже, що заяви і свідчення проти його матері - сфальсифіковані.‎

‎"Я знаю точно, що ця захмарна сума (2 млрд доларів. - Ред.) немає жодних доказів, а крім того ‎вона перебільшена у кілька разів. Все, що було можливо, - від усіх міністрів, від наших родичів - ‎все додали до неї: її засудять, а всі залишаться чистими і продовжать працювати", - заявив він.

‎‎Хто така Гульнара Карімова?‎

Гульнара, донька покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, колись була ‎впливовою постаттю в країні.‎

До 2013 року вона брала участь в політичному житті країни, її навіть вважали ‎можливою спадкоємицею батька на посаді глави держави. Ім'я пані Карімової ‎також було відоме як у бізнесі, так і у сфері моди та поп-музики.‎

Але Гульнара зникла з поля зору громадськості 2014 року на тлі внутрішніх чвар у ‎сім'ї. Сама Карімова скаржилася в соцмережах, що її перестали пускати до батька.‎

За словами її родичів, з 2014 року Карімова фактично перебувала під домашнім ‎арештом.‎

Тоді ж стало відомо, що влада США, Нідерландів, Швеції та Швейцарії почали ‎масштабні розслідування справ про корупцію на телекомунікаційному ринку ‎Узбекистану.

‎Гульнари Карімової не було також на похороні її батька, про смерть якого офіційно ‎оголосили 2 вересня 2016 року.‎

Нещодавно прокуратура Узбекистану підтвердила, що Гульнара ‎Карімова перебуває під вартою, проти неї ведеться кримінальне ‎розслідування.‎

За твердженням слідства, Карімова входила до злочинної групи, яка приховала ‎закордоном майже 1,4 млрд доларів, 63,5 млн євро, понад 27 млн фунтів стерлінгів ‎і 18,5 млн швейцарських франків. Зокрема, гроші та майно злочинної групи ‎знаходяться у Британії, Франції, Німеччині, Швейцарії, Росії та Латвії. Узбекистан ‎звернувся до влади цих країн із запитом про арешт активів, додали у відомстві.‎

У прокуратурі країни заявили, що звинувачення пані Карімовій висунули на ‎підставі свідчень членів організованої злочинної групи, свідків, потерпілих, ‎матеріалів перевірок підконтрольних організованій групі 14 фірм і 16 офшорних ‎компаній, доказів і висновків експертиз.‎

Узбецькі прокурори також нагадали про вирок пані Карімовій у 2015 році. Тоді їй далі ‎п'ять років обмеження волі за звинуваченням в розкраданні, вимаганні та ухилянні від ‎сплати податків.‎‎