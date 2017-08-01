Бойовики "ДНР" на 7 годин затримали вантажівку ОБСЄ на Донбасі

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Спостерігачі ОБСЄ вимагають безперешкодного доступу для моніторингу ситуації на Донбасі - як того вимагає їхній мандат і Мінські угоди

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі заявляє, що бойовики так званої "ДН"» ‎упродовж більш як 7 годин утримували біля населеного пункту Оленівка, що у Волноваському районі ‎Донецької області, вантажівку із обладнання спостерігачів.‎

‎"ДНР" перешкоджає свободі пересування ОБСЄ. Водія і вантажівку з обладнанням для ‎камери ОБСЄ утримують 7+ годин в Оленівці", - написали представники місії у вівторок у ‎Twitter.‎

Пізніше там написали, що місії дозволили проїхати через лише 7,5 годин після затримання.‎

У ОБСЄ назвали це порушення Мінських угод і мандата моніторингової місії, зокрема, у частині, ‎де сторони зобов'язуються допускати моніторинг ситуації на Донбасі із використанням ‎технічних засобів.‎

‎"ОБСЄ потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи - сторони ‎мусять захищати свободу пересування СММ (Спеціальної моніторингової місії. - Ред.)", - ‎написали представники організації у Twitter.‎

Поки що ані українська сторона, ані бойовики "ДНР" не відреагували на інформацію про ‎затримання у Оленівці вантажівки ОБСЄ.‎

Минулого тижня штаб АТО заявляв, що прибічники так званих "ДНР" і "ЛНР" готують ‎‎"низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у ‎цьому української армії". У бойовиків ці звинувачення тоді ніяк не прокоментували.‎

Раніше Держдепартамент США закликав Росію вплинути на ‎бойовиків, щоб захистити ОБСЄ - після того, як минулого ‎місяця представники спостережної місії повідомляли, що у ‎підконтрольній "ДНР" Ясинуватій стався обстріл і жорстокий ‎напад на спостерігачів СММ з боку озброєного чоловіка.‎