Бойовики "ДНР" на 7 годин затримали вантажівку ОБСЄ на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі заявляє, що бойовики так званої "ДН"» упродовж більш як 7 годин утримували біля населеного пункту Оленівка, що у Волноваському районі Донецької області, вантажівку із обладнання спостерігачів.
"ДНР" перешкоджає свободі пересування ОБСЄ. Водія і вантажівку з обладнанням для камери ОБСЄ утримують 7+ годин в Оленівці", - написали представники місії у вівторок у Twitter.
Пізніше там написали, що місії дозволили проїхати через лише 7,5 годин після затримання.
У ОБСЄ назвали це порушення Мінських угод і мандата моніторингової місії, зокрема, у частині, де сторони зобов'язуються допускати моніторинг ситуації на Донбасі із використанням технічних засобів.
"ОБСЄ потрібен повний/безперешкодний доступ для виконання своєї роботи - сторони мусять захищати свободу пересування СММ (Спеціальної моніторингової місії. - Ред.)", - написали представники організації у Twitter.
Поки що ані українська сторона, ані бойовики "ДНР" не відреагували на інформацію про затримання у Оленівці вантажівки ОБСЄ.
Минулого тижня штаб АТО заявляв, що прибічники так званих "ДНР" і "ЛНР" готують "низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії". У бойовиків ці звинувачення тоді ніяк не прокоментували.
Раніше Держдепартамент США закликав Росію вплинути на бойовиків, щоб захистити ОБСЄ - після того, як минулого місяця представники спостережної місії повідомляли, що у підконтрольній "ДНР" Ясинуватій стався обстріл і жорстокий напад на спостерігачів СММ з боку озброєного чоловіка.