Тіллерсон - Північній Кореї: "Ми вам не вороги"
Уряд США не прагне зміни політичного режиму в Північній Кореї, запевнив держсекретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон на тлі зростання напруги довкола розвитку ядерної програми КНДР.
"Ми вам не вороги", - заявив пан Тіллерсон, додавши, що США прагнуть діалогу із КНДР на певному етапі.
"Ми не прагнемо зміни режиму, ми не прагнемо повалення режиму, ми не прагнемо прискорення возз'єднання півострова, ми не шукаємо приводу відправити наших військових на північ від демаркаційної лінії (між Південною Кореєю і КНДР. - Ред.)", - сказав Рекс Тіллерсон.
"Ми не загроза вам, але ми демонструєте неприпустиму загрозу нам, тож ми маємо відповідати", - додав він.
У минулу п'ятницю Північна Корея вдруге за місяць випробувала міжконтинентальну балістичну ракету. У Пхеньяні тоді заявили, що ракета може досягнути території США.
Дипломатичний підхід
Раніше президент Трамп неодноразово критикував Китай, який має наземний кордон із КНДР і веде економічні відносини із країною, за бездіяльність у припиненні ядерної ракетної програми Пхеньяна.
Проте пан Тіллерсон використав більш дипломатичний підхід, заявивши, що "провина за ситуацію лежить тільки на Північній Кореї".
"Але ми віримо, що Китай має особливі і унікальні відносини (із КНДР. - Ред.) через цю помітну економічну активність, аби вплинути на північнокорейський режим так, як ніхто не може цього зробити", - додав держсекретар США.
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Тим часом цього ж дня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп розповів йому, що розглядає можливість війни між США і КНДР, якщо Пхеньян продовжуватиме свої спроби розвинути свою ракенту програму із метою бути спроможним ударити по території США.
"Він сказав мені це. Я йому вірю", - заявив Грем про одну зі своїх розмов із американським президентом у інтерв'ю телеканалу NBC.
"Якщо буде війна, щоб зупинити [КНДР], вона буде там. Якщо тисячі помруть, вони помруть там. Вони не помруть тут. І він [Дональд Трамп] сказав мені це в обличчя", - заявив сенатор.
Попри випробування, які проводить Пхеньян, більшість експертів погоджуються, що у Північної Кореї поки що немає військових потужностей зменшити ядерні боєголовки до того розміру, щоб їх можна було помістити на міжконтинентальні балістичні ракети.
Експерти також кажуть, що північнокорейські ракети здебільшого неспроможні точно влучити у ціль.
Водночас дехто застерігає, що із нинішніми темпами Пхеньян скоро зможе подолати ці труднощі і розробити ядерну зброю упродовж 5-10 років, аби завдати удару по США.