Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Рекс Тіллерсон заявив, що загроза, яку КНДР демонструє США - неприпустима

Уряд США не прагне зміни політичного режиму в Північній Кореї, запевнив держсекретар ‎Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон на тлі зростання напруги довкола розвитку ядерної програми ‎КНДР.‎

‎"Ми вам не вороги", - заявив пан Тіллерсон, додавши, що США прагнуть діалогу із КНДР на ‎певному етапі.‎

‎"Ми не прагнемо зміни режиму, ми не прагнемо повалення режиму, ми не прагнемо ‎прискорення возз'єднання півострова, ми не шукаємо приводу відправити наших військових на ‎північ від демаркаційної лінії (між Південною Кореєю і КНДР. - Ред.)", - сказав Рекс Тіллерсон.‎

‎"Ми не загроза вам, але ми демонструєте неприпустиму загрозу нам, тож ми маємо ‎відповідати", - додав він.‎

У минулу п'ятницю Північна Корея вдруге за місяць випробувала міжконтинентальну балістичну ‎ракету. У Пхеньяні тоді заявили, що ракета може досягнути території США.

Дипломатичний підхід‎

Раніше президент Трамп неодноразово критикував Китай, який має наземний кордон із КНДР і ‎веде економічні відносини із країною, за бездіяльність у припиненні ядерної ракетної програми ‎Пхеньяна.‎

Проте пан Тіллерсон використав більш дипломатичний підхід, заявивши, що "провина за ‎ситуацію лежить тільки на Північній Кореї".‎

‎"Але ми віримо, що Китай має особливі і унікальні відносини (із КНДР. - Ред.) через цю помітну ‎економічну активність, аби вплинути на північнокорейський режим так, як ніхто не може цього ‎зробити", - додав держсекретар США.

Тим часом цього ж дня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп розповів йому, що ‎розглядає можливість війни між США і КНДР, якщо Пхеньян продовжуватиме свої спроби ‎розвинути свою ракенту програму із метою бути спроможним ударити по території США.‎

‎"Він сказав мені це. Я йому вірю", - заявив Грем про одну зі своїх розмов із американським ‎президентом у інтерв'ю телеканалу NBC.‎

‎"Якщо буде війна, щоб зупинити [КНДР], вона буде там. Якщо тисячі помруть, вони помруть там. ‎Вони не помруть тут. І він [Дональд Трамп] сказав мені це в обличчя", - заявив сенатор.

Копирайт изображения Reuters Image caption Минулого тижня Пхеньян здійснив друге за місяць випробування міжконтинентальної балістичної ракети

‎Попри випробування, які проводить Пхеньян, більшість експертів погоджуються, що у Північної ‎Кореї поки що немає військових потужностей зменшити ядерні боєголовки до того розміру, ‎щоб їх можна було помістити на міжконтинентальні балістичні ракети.‎

Експерти також кажуть, що північнокорейські ракети здебільшого неспроможні точно влучити у ‎ціль.‎

Водночас дехто застерігає, що із нинішніми темпами Пхеньян скоро зможе подолати ці ‎труднощі і розробити ядерну зброю упродовж 5-10 років, аби завдати удару по США.‎