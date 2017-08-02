На Донбасі загинув український військовий

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У штабі АТО повідомляють, що за минулу добу 2 серпня ситуація у зоні АТО загострилась. Бойовики 34 рази порушили перемир'я, один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

На донецькому напрямку бойовики стріляли поблизу шахти Бутівка, південних околиць Авдіївки, а також у Троїцькому. Крім того, бойовики з мінометів стріляли неподалік Майорська, Верхньоторецького, Зайцевого.

На луганському напрямку бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю. Бойовики вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ в Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській.

"А близько 19 години, внаслідок обстрілу снайпером нашого опорного пункту у Новозванівці, отримав смертельне кульове поранення український військовий", - підкреслили в штабі.

Найменше обстрілів наприкінці доби було на Приморському напрямку, проте бойовики вели вогонь у Лебединському, а з гранатометів стріляли по Талаківці.

У штабі додали, що напередодні бойовики обстріляли будинки цивільних у селищі Водяне із заборонених Мінськими домовленостями чотириствольних реактивних систем залпового вогню.

Також бойовики підривали інженерні боєприпаси поблизу населеного пункту Старомихайлівка, "щоб у такий спосіб зімітувати обстріл з боку ЗСУ".