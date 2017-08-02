Білий дім: Трамп допоміг синові написати заяву про Весельницьку

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Білий дім підтвердив повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп допоміг своєму старшому синові скласти заяву про його зустрічі з російським юристом Наталією Весельницькою під час передвиборчої кампанії у США.

Президент вніс свої пропозиції, "як це зробив би будь-який батько, грунтуючись на тих обмежених даних, які у нього були", - сказала на брифінгу для журналістів представник Білого дому Сара Хакабі Сандерс.

Дональд Трамп "втрутився", але не диктував текст своєму сину, про що раніше повідомляли ЗМІ, додала пані Сандерс.

За її словами, заява Трампа-молодшого була "правдивою", у ній не було помилок і неточностей. Пані Сандерс на брифінгу звинуватила демократів у бажанні "роздути" історію.

"Демократи хочуть і далі використовувати цю історію як піар і роблять все, щоб вона не затихла і кожного дня з'являлася в газетах", - додала вона.

Диктував чи не диктував?

Дональд Трамп-молодший спочатку заявляв, що на зустрічі обговорювалася тема усиновлення російських дітей, але пізніше визнав, що йому обіцяли матеріал, який компрометував кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сара Хакабі Сандерс підтвердила, що президент США Дональд Трамп допоміг своєму синові скласти заяву про його зустрічі із Весельницькою

Адвокат президента Джей Секулоу раніше відкидав припущення, що пан Трамп вніс будь-який внесок у заяву сина.

39-річний син Трампа привернув до себе увагу розслідування минулого місяця після того, як газета New York Times почала публікувати матеріали про його зустрічі в червні 2016 року в "Трамп-тауер" з юристом із Росії Наталією Весельницькою.

Всі шість місяців перебування пана Трампа на посаді президента супроводжуються звинуваченнями в тому, що Росія, можливо, посприяла перемозі американського президента на виборах.

Москва відкидає будь-які подібні звинувачення, тоді як у США триває розслідування можливих "російських зв'язків" із людьми з оточення пана Трампа.

Сам пан Трамп також неодноразово відкидав будь-які припущення про змову з Росією.

Як змінювалися заяви команди Трампа

Я не зустрічався із людьми з Росії як представник виборчого штабу (Трамп-молодший, березень 2017 року)

Це була коротка зустріч і ми говорили лише про усиновлення (Трамп-молодший, 8 липня)

Мені пообіцяли компромат на Клінтон, але обіцянки були непевними (Трамп-молодший, 9 липня)

Це був звичайний збір відомостей про опозицію (Трамп-молодший, 10 липня)

Президент не брав участі в написанні заяви (Адвокат президента Трампа, 16 липня)

Президент "втрутився" у складання заяви ( представник Білого будинок а, 1 серпня)

За словами кореспондента BBC у Вашингтоні Раджін Вайдьянятана, деякі експерти, наприклад Річард Пейнтер, колишній радник із питань етики в адміністрації Джорджа Буша, говорить, що пану Трампу можуть загрожувати звинувачення у перешкоді правосуддю.

Чому для Трампа це може обернутися юридичними проблемами

Ентоні Зуркер, кореспондент BBC у Вашингтоні:

Як пише Washington Post, Дональд Трамп думає, що його не можуть звинуватити у перешкоджанні розслідування втручання Росії в американські вибори.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Спочатку Трамп-молодший мав розповісти все, що він знав про цю зустріч, але це рішення було переглянуто, пише Washington Post

Але особистим адвокатам президента варто було б пояснити йому, як це працює.

Як вказує Washington Post, усієї цієї історії досить, аби глава спецкомісії Роберт Мюллер придивився до неї уважніше, нехай навіть сам по собі факт введення в оману преси не є злочином.

І якщо президент, імовірно брав активну участь у підготовці заяви Дональда Трампа-молодшого, то це щось більше, ніж просто допомога ввести в оману пресу, йому може загрожувати юридична відповідальність.

Президент грає із вогнем, не захищаючи себе від розслідування. Цей важкий урок засвоїв президент Річард Ніктон під час Уотергейтського скандалу.

Але з іншого боку пан Трамп діє на посту президента так, наче він кандидат - спирається на вузьке, іноді хаотичне коло наближених із "розмитими" повноваженнями. При цьому припущення експертів відкидають, а всі нитки ведуть до самого Трампа.

Якщо він або новий голова адміністрації Джон Келлі не зможуть змінити цю структуру найближчим часом, президент може про це сильно пошкодувати.

Діяти на випередження

Газета Washington Post повідомила в понеділок увечері, що президент Трамп особисто надиктував текст заяви про зустріч із Весельницькою, яке оприлюднив його син від свого імені.

Як стверджує газета, пан Трамп зробив це в липні, повертаючись на президентському літаку з Німеччини, де проходив саміт "Великої двадцятки".

Спочатку в заяві Трампа-молодшого мало прозвучати, що з Весельницькою він "у першу чергу обговорював проблему усиновлення російських дітей".

Відповідно до початкового плану, Трамп-молодший мав усе розповісти, що він знав про цю зустріч, пише Washington Post.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радники президента побоюються, що втручання Трампа може поставити його самого і деяких представників його найближчого кола в юридично вразливу ситуацію

Радники пана Трампа під час саміту в Німеччині рекомендували діяти на випередження і розповісти всю правду, пояснює газета.

Але, продовжує газета, пізніше вирішили відмовитися від цієї ідеї, і тому у першій заяві повідомили, що на зустрічі не обговорювали президентську кампанію, а усиновлення російських дітей.

Пізніше Трамп-молодший визнав, що він погодився на цю зустріч, аби отримати повідомлення про те, що на ній запропонують інформацію від джерел, пов'язаних із Кремлем про Хілларі Клінтон.

Він також оприлюднив листування по електронній пошті щодо цієї зустрічі, стверджуючи, що на самій зустрічі ніякого компромату не надали.

Як повідомила Washington Post, деякі радники президента побоюються, що втручання пана Трампа може поставити його самого і деяких представників його найближчого кола в юридично вразливу ситуацію.

Повідомлення, що стосуються заяви Трампа-молодшого, з'явилися на тлі чергового скандалу в Білому домі.

Голову прес-служби Білого дому Ентоні Скарамуччі звільнили в понеділок, через 10 днів після призначення.

Колишнього фінансиста з Уолл-стріт критикували після телефонного дзвінка репортерові, під час якого він нецензурно висловлювався про своїх колег в адміністрації президента.