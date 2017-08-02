ДСНС попереджає про спеку по Україні

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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильну спеку в Україні 2-3 серпня на території дев'яти областей. Про це повідомили у прес-службі відомства.

"2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

Також синоптики прогнозують спеку 35° 2 серпня, у Києві та Київській області.