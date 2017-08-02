Суд визнав передачу "Межигір'я" недійсною

Копирайт изображения UNIAN Image caption Впродовж трьох років за порядком у Межигір'ї доглядають волонтери

Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" у 2007 році була виведена з державної власності. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Наступний крок - судове рішення про відповідальність Януковича, Ставицького та інших за незаконну оборудку диктатора", - розповів пан Луценко.

Поки що формальним власником Межигір'я є приватна компанія. Утримують і доглядають за комплексом, який став символом президентства Віктора Януковича, волонтери.