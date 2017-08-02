СЦКК: бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого

Копирайт изображения UNIAN Image caption Місцева мешканка у Зайцевому Донецької області, 2016 рік

У Донецькій області бойовики обстріляли житлові квартали селища Зайцеве. Про це повідомили на у штабі АТО із посиланням на Спільний центр з контролю та координації (СЦКК).

"1 серпня близько 22.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Зайцеве під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту поблизу КПВВ "Майорськ", - йдеться у повідомленні.

За даними СЦКК, внаслідок обстрілу було пробито дах та посічено осколками стіни житлового будинку на вулиці Майорській. Господар будинку не постраждав.

"Такими діями керівництво ОРДЛО вкотре продемонструвало своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - заявили в СЦКК.