Поліція: на п'яних водіїв у цьому році склали майже 40 тисяч протоколів

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Цього року в Україні склали і зареєстрували майже 40 тисяч протоколів про керування транспортом у стані сп'яніння. Про це повідомив перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Представник поліції зауважив, що водії, "сідаючи за кермо напідпитку, легковажно розраховують, що уникнуть відповідальності".

Пан Білошицький також обурився, що правопорушення за статтею "Керування у стані сп'яніння" закривають за малозначністю, хоча згідно з кримінальним кодексом вона є "однією з найсуворіших".

"Тому закривати цю справу за малозначністю - це, як мінімум, неправильно", - наголосив правоохоронець.