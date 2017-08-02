Київ: будівництво другого виходу з "Вокзальної" планують у 2018 році

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Київський метрополітен планує почати будівництво другого виходу зі станції метро "Вокзальна" в 2018 році. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"На сьогодні у нас у пріоритеті два проекти метрополітену - це будівництво двох станцій у напрямку житлового масиву Виноградар і будівництво другого виходу зі станції метро "Вокзальна", яка перевантажена більш ніж на 50% щодня", - зазначив чиновник.

За його словами, термінів будівництва виходу на станції "Львівська брама" поки немає.

"Сьогодні у пріоритеті будівництво станцій в напрямку житлового масиву Виноградар і будівництво другого виходу зі станції метро "Вокзальна", - наголосив він.