Французькі археологи розкопали "невеличкі Помпеї" біля Ліону

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В південно-східній Франції археологи знайшли руїни стародавніх римських вулиць із розкішними будинками.

"Безсумнівно, це найбільш виняткова розкопка місцеперебування римлян за останні 40-50 років", - заявив лідер групи Бенджамін Клемен агентству AFP.

Це місце у В'єнні, поблизу Ліону, покинули після пожеж, залишивши "справжню маленьку Помпею", - сказав він.

В'єнн - місто та муніципалітет, що розташований на річці Рона, славиться римським театром і храмом.

Місто, яке стало римською колонією близько 47 р. до н.е., "процвітало" під час правління імператорів.

Нове місце розкопок у сучасному В'єнні виявили під час підготовчих робіт із будівництва нового житла в передмісті Сент-Коломбе, на правому березі річки, але зараз розкопки ведуть на обох берегах.

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Вражає також розмір ділянки, де ведуться розкопки, який охоплює 7000 кв. м, а також різноманітність і стан збереження руїн, говорить пан Клемен.

Що знайшли серед руїн:

Зруйнована резиденція, яку прозвали Будинком Бачаналії через його мозаїки на підлозі, що зображає процесію маенадів (жінки-послідовники Вакха, бога вина) та сатиричні мотиви (міфічні істоти - напівлюдина, напівкоза)

Мозаїка в іншій резиденції, що зображує Талію, музу та меценатку, яку за легендою, викрав хтивий пан, бог сатири

Велика будівля із фонтаном, прикрашена статуєю Геракла, побудована на місці колишнього ринку

Розкопки почалися в квітні і мають продовжуватися до грудня.