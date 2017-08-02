Apple захищає своє рішення про відмову від VPN у Китаї

Копирайт изображения Getty Images

Директор компанії Apple Тім Кук виступив на захист рішення своєї компанії дотримуватися вимоги китайського уряду видалити програмне забезпечення VPN з App Store.

Віртуальні приватні мережі (VPN) часто використовуються для того, аби обійти цензуру та спостереження у країнах зі суворими обмеженнями використання інтернету.

Компанію розкритикували за видалення декількох додатків VPN і звинуватили у "сприянні зусиллям китайської цензури".

Apple заявила, що не погоджується з позицією Китаю, але мусить дотримуватися законів країни.

"Ми, звичайно, швидше не видалимо додатки, - сказав виконавчий директор Apple Тім Кук. - Але, як і в інших країнах, ми дотримуватимемося законів країни, у якій ведемо бізнес".

Пан Кук сказав, що порівнювати цей випадок з юридичною боротьбою в США минулого року - коли компанія відмовилася допомогти ФБР зламати iPhone мертвого терориста - нечесно.

"Вони дуже різні," - сказав він.

"У випадку з США, американський закон нас підтримав. Я хочу, щоби мене правильно зрозуміли. У Китаї закон також дуже зрозумілий. Ми повинні дотримуватися закону в обох випадках".

Копирайт изображения Getty Images

"Найсуворіші міри"

Активісти та громадяни Китаю знайшли способи обходити сумнозвісний Великий брандмауер Китаю, що блокує "сумнівний" контент і перебуває під контролем влади.

Щоби керувати VPN у Китаї, компанії повинні мати дозвіл влади.

Тих, хто діє без дозволу, такі як ExpressVPN, видаляють з App Store компанії Apple.

"Ми розчаровані у такому розвитку подій, оскільки він є найсуворішою мірою, яку китайський уряд прийняв для того, щоби заблокувати використання VPN на сьогодні", - йдеться у повідомленні ExpressVPN.

"Ми стурбовані тим, як Apple допомагає зусиллям цензури Китаю. ExpressVPN рішуче засуджує ці дії, які загрожують свободі слова та громадянським свободам", - додали в ExpressVPN.

Тім Кук заявив, що Apple висловила заперечення видаленням ExpressVPN у відповідний спосіб.

"Ми віримо у співпрацю з урядами, навіть коли ми не погоджуємося", - сказав він.

"У цьому конкретному випадку ми сподіваємось, що з часом методи, які ми спостерігаємо, зміняться, оскільки інновації вимагають свободи співпраці та спілкування", - додав директор Apple.