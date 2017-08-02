Новозеландська політик назвала неприйнятним питання про материнство

Копирайт изображения AFP Image caption Ясінда Арден каже, що не проти відповісти на запитання про материнство, однак багато жінок проти

Нова лідерка опозиції Нової Зеландії заявила, що неприпустимо для роботодавця запитувати жінку, яку беруть на роботу, чи планує вона народжувати дітей.

Про це Ясінда Арден заявила у телешоу у відповідь на запитання, чи хоче вона мати дитину.

37-річну політика 1 серпня обрали лідером Лейбористської партії після відставки Андрю Літтла.

Пані Арден є наймолодшою очільницею партії та другою жінкою, яка її очолила.

Запитання про материнство спричинило гарячі суперечки щодо дискримінації жінок у Новій Зеландії, де у вересні мають відбутися вибори.

Прем'єр-міністр Біл Інгліш заявив, що такі запитання неприйнятні й що плани пані Арден є "її особистою справою".

"Відкрита" до обговорення

Декілька годин після того, як Ясінда Арден очолила Лейбористську партію, її запросили на телепрограму "Проект".

Ведучий Джессі Малліган запитав політика, чи відчуває вона, що має зробити вибір між кар'єрою та дітьми.

"Я отримав запитання і сьогодні ми обговорювали, чи дозволено мені про це запитати чи ні", - пояснив пан Малліган.

Пані Арден раніше заявляла, що через прагнення мати сім'ю мусила ретельно подумати про розвиток кар'єри.

"Я без проблем можу відповісти на це ваше запитання, - сказала Ясінда Арден, - тому що я дуже відкрита в обговоренні цієї дилеми, адже я переконана, що багато жінок з цим стикалися".

"Для мене моя посада нічим не відрізняється від праці жінок, які працюють на трьох роботах, чи тих, які на своїй посаді мають багато обов'язків", - сказала політик.

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"Абсолютно неприйнятно"

Водночас, у другому інтерв'ю у середу вранці пані Арден знову запитали про те саме.

Ведучий ранкового шоу Марк Річардсон заявив, що громадяни Нової Зеландії мають право знати, коли обирають прем'єра, чи він візьме відпустку у зв'язку з пологами та з догляду за дитиною.

"Якщо ви роботодавець, то ви хочете знати відповідь на таке запитання від жінки, яку ви наймаєте на роботу. Запитання у тому, чи це нормально, коли відпустку з догляду за дитиною візьме прем'єр-міністр?" - запитав пан Річардсон.

Було видно, що запитання розлютило пані Арден. Вона відповіла, що у Новій Зеландії жінки мають право не говорити про свої плани на материнство роботодавцю.

Вона звернула увагу на те, що дискримінація потенційного кандидата за вагітністю чи бажанням мати дітей в майбутньому є незаконною.

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"Це абсолютно неприйнятно у 2017 році говорити проте, що жінки мають відповідати на це питання на робочому місці. Це неприйнятно, неприйнятно", - сказала Ясінда Арден, вказуючи пальцем на ведучого.

"Це рішення жінки: коли вона вирішить народити дитину і це не повинно впливати на те, візьмуть її на роботу чи ні", - додала опозиціонерка.

Повторне випитування пані Арден на цю тему викликало обурення багатьох людей, які нагадали, що чоловіків-політиків рідко запитують про їхні плани щодо батьківства.

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