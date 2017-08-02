У смертельній аварії автобуса в Німеччині винен водій - слідство

Копирайт изображения AFP

Слідство встановило, що жахлива аварія за участі автобуса та вантажівки на шосе на півдні Німеччини минулого місяця, у якій загинуло 18 людей, сталася через помилку водія.

Прокурори твердять, що водій, який загинув, був неуважним, коли автобус на швидкості в'їхав у напружений рух і спалахнув.

Ще 30 людей отримали поранення в ДТП на швидкісній трасі A9 у північній Баварії.

В автобусі їхало 46 пасажирів літнього віку. Усі вони подорожували до італійського озера Гарда.

Водій вантажівки, яка перевозила матраци та подушки, залишився неушкодженим.

За словами експерта з безпеки авто Ганса Ульріха Сандера, бензопровід, який знаходився під автобусом, міг розірватися, що дозволило полум'ю поширитися дуже швидко.

Міністр внутрішніх справ Баварії Хоакім Герман розповів, що роботі рятувальників перешкоджала інтенсивність полум'я та "роззяви", які повільно проїжджали повз місце інциденту.

Аварія за участі автобуса та вантажівки сталася у понеділок, 3 липня, у Баварії.

Усього в автобусі, перебували 48 людей - 46 пасажирів та двоє водіїв. 18 з них загинули.