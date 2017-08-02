У Росії журналіст намагався накласти на себе руки через рішення суду

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Журналіст "Новой газеты", якого російський суд напередодні постановив вислати до Узбекистану, намагався накласти на себе руки. Пристави завадили йому це зробити.

Алі Феруз (за паспортом - Худоберді Нурматов) спробував накласти на себе руки, повідомила агенція РИА "Новости". Це підтвердив Російській службі Бі-бі-сі адвокат журналіста Данило Хаймович.

За словами захисту, у вівторок після оголошення рішення суду про видворення Нурматов намагався ручкою пошкодити вени.

Напередодні Басманний районний суд Москви постановив видворити Феруза з країни, обґрунтувавши це тим, що журналіст порушив російське міграційне законодавство. Також за рішенням суду кореспондент "Новой газеты" виплатить штраф у 5 тис. рублів.

У Феруза та його адвокатів є 10 діб, щоби подати апеляцію. У даний час він знаходиться в спеціальній установі тимчасового утримання іноземців.

На думку російського МВС, з 2011 року Феруз перебував в Росії незаконно. Сам журналіст пояснив, що звернувся в органи для легалізації свого перебування тільки в 2014 році, тому що після втрати паспорта два роки до того "боявся виходити з дому й проходив реабілітацію після тортур", яких, за його словами, він зазнав в Узбекистані.

"Ні, не визнаю [свою провину], - заявив журналіст у суді. - Уже три роки проходжу процедуру отримання статусу. Тепер намагаюся отримати тимчасовий притулок".

"Новая газета" повідомляла, що Феруз виїхав з Узбекистану через проблеми з місцевою владою: за твердженням видання, там журналіста намагалися завербувати місцеві спецслужби.

За даними джерела РИА "Новости", на батьківщині Нурматов проходив у справі про вербування до радикальної забороненої організації "Ат-Такфір валь-Хіджра" у 2007 році.

У Росії журналіста вже затримували в березні цього року. Повідомлялося, що це було зроблено за запитом узбецької влади. Його тоді доставили до СІЗО, звідки госпіталізували через хронічну хворобу, що загострилася через стрес.

На початку травня Нурматова відмовилися визнати біженцем на території Росії, а також не надали тимчасовий притулок. Своє рішення МВС обґрунтувало тим, що не знайшло для цього законних підстав.

"В Узбекистані відразу затримають. Практика показує, що біженців, які поверталися [в Узбекистан] або яких викрадали звідси, відразу дають близько 20 років. Класика - статті "державний переворот", "спроба повалення конституційного ладу", - розповідав тоді Нурматов Російській службі Бі-бі-сі.

"А ті люди, яких в Узбекистані садять на більше, ніж 3-5 років, живими звідти не повертаються, тільки трупи забирають родичі, тому що там застосовують тортури. Я писав про таких людей, я приблизно знаю, як працює ця система, і я не хочу опинитися у ній", - говорив Нурматов.