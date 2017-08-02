Трамп підписав закон про санкції щодо Росії

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Президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає додаткові санкції проти Росії, повідомили в Білому домі.

Обидві палати американського конгресу раніше підтримали законопроект, який також включає заходи проти Ірану та Північної Кореї.

У США висловлювали побоювання, що пан Трамп може накласти вето на законопроект.

Сам пакет - це великий обсяг документів, який об'єднує і доповнює вже чинні санкції.

Головне в новому законі - те, що він позбавляє президента можливості скасовувати санкції проти Росії без дозволу конгресу.

Закон не запроваджує напряму жодних нових заходів і не зобов'язує президента їх вводити. Однак він передбачає можливість запровадження нових санкцій проти інвесторів з будь-якої країни, наприклад, за участь у спорудженні російських експортних трубопроводів.