Україна закликає звільнити полонених за формулою "всіх на всіх" - Оліфер

Представники України у тристоронній контактній групі закликали завершити узгодження списків полонених у письмовому вигляді і на наступній зустрічі досягти остаточної домовленості про звільнення людей за формулою "всіх на всіх".

Про це повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар керівника української делегації у Контактній групі після засідання у Мінську.

Українська сторона також "жорстко порушила питання про неприпустимість застосування тортур до незаконно утримуваних осіб, які перебувають на території ОРДЛО".

"Зокрема, йдеться про тортури, яким піддалася інвалід дитинства, волонтер Людмила Сурженко.

За словами прес-секретаря Леоніда Кучми, Тристороння контактна група також закликала представників "ДНР-ЛНР" забезпечити можливість для моніторингової місії ОБСЄ мати змогу "у цілодобовому режимі, сім разів на тиждень, з використанням технічних засобів спостереження" здійснювати моніторинг ситуації у зоні конфлікту.

"Представники ОРДЛО блокують допуск місії ОБСЄ до ділянки україно-російського кордону. Разом з ОБСЄ ми закликаємо до розблокування цього допуску та забезпечення контролю місією як за пересуванням на територію ОРДЛО озброєнь і військових формувань з території РФ, так і за тим, щоб з тимчасово непідконтрольної Україні частини Донбасу не вивозили обладнання українських підприємств", - повідомила Дарка Оліфер.

"Ми також закликали завершити розслідування і покарати винних у загибелі в ОРДЛО співробітника спостережної місії ОБСЄ, який був громадянином США. Необхідно притягати до відповідальності осіб, які вдається до вербальної та фізичної агресії стосовно представників місії", - додала прес-секретар.

Окрім того, контактна група наполягає на денонсації указу президента Росії про визнання документів, виданих нелегітимноюи владою ОРДЛО, а також "відмови від експропріації українських підприємств, наголосила Дарка Оліфер.

У "ДНР" у свою чергу наголошують на важливості обговорення закону про особливий статус Донбасу і повідомляють, що воно не відбулося "з вини української сторони". Про це повідомляє "Донецьке агентство новин".

Агентство також повідомляє, що наступна зустріч контактної групи запланована на 23 серпня.