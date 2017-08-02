Португалія: двоє загинули внаслідок аварійної посадки літака

Чоловік та дівчина загинули внаслідок аварійної посадки легкого літака на пляжі в Португалії.

Влада повідомляє, що інцидент стався на пляжі у Капаріці на південному заході Лісабона.

У Національному морському управлінні повідомили, що чоловік середнього віку та молода дівчина загинули, оскільки не змогли втекти від літака.

У літаку було двоє пасажирів, вони не поранені.

Свідок інциденту розповів газеті Diario de Noticias, що літак летів над пляжем на низькій висоті, але він не зрозумів, що відбувається щось не те, аж поки відпочивальники не почали тікати з пляжу.

На відеозаписі, який показали місцеві телеканали, видно маленький рекреаційний літак, припаркований на піску, оточений відпочивальниками та працівниками служб невідкладної допомоги. Одне крило літака виглядає перекошеним.

Наразі незрозуміло, чому літак здійснив аварійну посадку на пляжі.