Санкції США є "торговою війною" з Росією – Медведєв

Копирайт изображения Reuters

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що з ухваленням закону про санкції США оголосили Росії повноцінну торгову війну, і російська влада більше не сподівається на поліпшення відносин з Вашингтоном.

"По-перше, надії на поліпшення наших відносин з новою американською адміністрацією - кінець. По-друге, Росії оголосили повноцінну торгову війну", - написав Медведєв у Facebook.

Прем'єр вважає, що адміністрація президента США Дональда Трампа продемонструвала повне безсилля "найпринизливішим чином", передавши виконавчі повноваження конгресу.

"Американський істеблішмент начисто переграв Трампа. Президент не радіє новим санкціям, але не міг не підписати закон. Нова санкційна система виникла, перш за все, як ще один спосіб поставити Трампа на місце. Попереду нові заходи, кінцева мета яких - усунення його від влади. Несистемний гравець повинен бути ліквідований", - написав він.

У середу Дональд Трамп підписав закон, що передбачає запровадження додаткових санкцій проти Росії. При цьому президент США заявив, що документ містить антиконституційні положення.

"Я виступаю за жорсткі заходи, за те, щоби покарати й припинити агресивну та дестабілізаційну поведінку Ірану, Північної Кореї та Росії. Водночас я вважаю, що цей закон має суттєві недоліки, - заявив Трамп. - Конгрес, поспішаючи ухвалити цей закон, включив до у нього кілька очевидних антиконституційних норм".

Раніше законопроект переважною більшістю голосів підтримали обидві палати американського конгресу.

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп висловив невдоволення новим законопреоктом

Головне в новому законі - те, що він позбавляє президента можливості скасовувати санкції проти Росії без дозволу конгресу.

Тепер, щоб скасувати вже запроваджені санкції, президент повинен подати детально обґрунтований запит до профільних комітетів обох палат, який вони розглянуть протягом 30 днів і погодяться з президентом або відмовлять йому.

Програмний документ

Закон зводить воєдино і доповнює велику кількість ухвалених раніше, після анексії Криму і початку конфлікту в Донбасі, документів про санкції проти Росії. Закон не запроваджує напряму жодних нових заходів і не зобов'язує президента їх вводити.

Водночас, на думку багатьох експертів, сама загроза передбачених у законі нових санкцій може змусити певну кількість компаній і фінансових установ США та інших країн утриматися від співпраці з Росією.

Крім позбавлення президента права скасовувати санкції, основними нововведеннями в законі є санкції за участь у спорудженні та обслуговуванні російських трубопроводів, санкції проти причетних до комп'ютерних зломів, подальше посилення умов кредитування компаній і банків, які раніше потрапили під санкції, а також публікація докладних доповідей про осіб, наближених до президента Володимира Путіна.