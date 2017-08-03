Конгрес Бразилії відмовився передати до суду справу проти президента за корупцію

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Бразильський конгрес проголосував за те, щоби не притягати президента Мішеля Темера до судової відповідальності у справі про корупцію.

Депутатам від опозиції у нижній палаті конгресу не вдалося отримати більшість з двох третин, яка потрібна для того, аби справу передали до Верховного суду.

Пан Темер привітав голосування як "прозоре та безперечне".

Президента звинувачують в отриманні хабара у 12 мільйонів доларів від очільника великого м'ясокомбінату JBS. Він ці звинувачення спростовував.

"За підтримки, яку дала мені нижня палата парламенту, ми ухвалимо усі необхідні для країни реформи", - сказав президент Темер після голосування.

"Настав час інвестувати в нашу країну. Бразилія готова знову почати зростати", - додав він.

Мішель Темер пообіцяв скласти свої повноваження, термін яких спливає у грудні 2018 року.

Сесія конгресу супроводжувалася хаосом та сварками. Законотворці вигукували звинувачення, штовхали один одного та кидали фальшиві банкноти на своїх опонентів.

Лівоцентрист Іван Валенте вимагав усунути президента Темера з посади та провести нові вибори.

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Проурядові парламентарі принесли надувні ляльки, які зображали колишнього президента Бразилії Луїса Інасіо Лула Да Сілва у робі в'язня.

Минулого місяця його засудили до дев'яти років ув'язнення за звинуваченням у корупції.

За словами екс-президента, обвинувачення проти нього є політично вмотивованими.

Прихильники президента Темера кажуть, що його відставка призведе до нестабільності в країні та завдасть шкоди економіці Бразилії.

Мішеля Темера обрали президентом Бразилії минулого року після Ділми Русефф, яку звільнили за порушення бюджетного законодавства.