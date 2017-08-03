СБУ затримала на хабарі одного з керівників ДСНС в Одесі

Копирайт изображения Управління СБУ в Одеській області

Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарництві одного з керівників Одеського головного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні управління СБУ в Одеській області.

За повідомленням відомства, затриманий систематично вимагав та отримував гроші за сприяння в одержані дозвільних документів на використання об'єктів пожежного нагляду та уникнення інспекторських перевірок.

"Правоохоронці затримали хабарника та посередника, який безпосередньо отримував кошти з підприємців, під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень", - повідомили в управлінні СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, додали у відомстві.