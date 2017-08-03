Група українців потрапила під каменепад в Північній Осетії

Копирайт изображения KAZBEK BASAYEV/AFP/Getty Images)

Семеро українців потрапили у надзвичайну ситуацію у Північній Осетії. Про це повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

За інформацією, троє з них отримали травми.

Триває рятувальна операція, додали в МЗС.

В головному управлінні МНС Росії по Республіці Північна Осетія-Аланія повідомили, що о 6 годині ранку поступило повідомлення від альпіністів з Одеси, які переходили перевал Доппах, що група потрапила під каменепад.

"Двох спортсменів, які опинилися під завалами, звільнили учасники групи, але вони отримали травми, які не дозволяють їм пересуватися самостійно", - зазначено у повідомленні.

У відомстві додали, що група складалася з семи осіб.

Їм на допомогу виїхали рятувальники.