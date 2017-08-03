НАСА шукає фахівця з "планетарного захисту"

Копирайт изображения ESA Image caption Земля має свій природний захист, але НАСА вживає власні заходи

НАСА оголосило вакансію співробітника з "планетарного захисту", службові обов'язки якого полягають у захисті Землі від чужих форм життя.

Головна відповідальність захисника Землі - запобігти "біологічному забрудненню під час вивчення космосу людьми і роботами".

Це стосується як небезпеки з боку космічних апаратів, які повертаються на Землю, так і ризику забруднення інших планет в результаті діяльності людини.

Крім епічної назви посади, робота передбачає досить велику зарплату - від 124 до 187 тисяч доларів на рік.

Вакансії відкриті для американських громадян з липня, кінцевий строк подання заяв - середина серпня.

Оголошення про цю чудову роботу до недавнього часу було майже непоміченим - поки воно не привернуло увагу журналістів.

Втім, сама ідея не є новою. Ухвалена ще 1967 року Угода про космос, яка стала основою міжнародного космічного права, закликала країни, які беруть участь в освоєнні космосу, приділити особливу увагу проблемі біологічного міжпланетного забруднення.

У НАСА посада штатного захисника планет існує з 2014 року. Одна людина може обіймати її три роки з можливістю подовження угоди до п'яти років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цьому фото 1969 року президент США Річард Ніксон жартує з екіпажем корабля "Аполлон-11", який перебуває у каратнтині після повернення з Місяця.

Серед завдань Відділу планетарного захисту НАСА - збереження інших світів "в їхньому природному стані" і розробка "розумних запобіжних заходів для захисту біосфери Землі в разі, якщо життя існує де-небудь ще".

Катастрофічне забруднення Землі інопланетними формами життя - один з улюблених сюжетів письменників-фантастів.

І хоча чинному планетарному захиснику НАСА доктору Катаріні Конлі в перший день її роботи справді подарували темні окуляри в стилі "Людей в чорному", вона знає, що в найближчому майбутньому не міфічні інопланетяни, а саме люди будуть становити найбільшу небезпеку в цьому сенсі.

"Якщо ми займемося пошуками життя на Марсі, буде дуже ніяково, якщо ми принесемо туди земні форми життя і потім їх там виявимо", - сказала вона в інтерв'ю газеті New York Times.

Висока зарплата, запропонована потенційним кандидатам, може, звичайно, пояснюватися відповідальністю планетарного масштабу. Але професійна кваліфікація повинна бути також на висоті.

Крім глибоких знань у сфері планетарного захисту, кандидати повинні мати досвід роботи в космічних програмах загальнонаціонального значення.

І це - крім обов'язкового ступеня в галузі фізики, математики або прикладних наук. Крім того, посада передбачає допуск до секретної інформації.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пізніше у НАСА запевнила Пенса, що нічого страшного не сталося

Чистота космічних апаратів, про яку зазвичай мало говорять, виявилася в центрі уваги американських ЗМІ після того, як віце-президент Майк Пенс під час відвідування НАСА вирішив помацати компонент космічного корабля, попри письмове застереження "Руками не чіпати".

Пізніше в управлінні заявили, що поверхню цього компонента космічного корабля "Оріон" в будь-якому випадку простерилізують перед складанням, так що нічого страшного не сталося.

Як пише журнал Time, НАСА ставиться до запобігання міжпланетному забрудненню настільки серйозно, що готується знищити космічний зонд "Кассіні", який досліджує Сатурн, щоб, впавши на поверхню цієї планети, він її не забруднив.

З тих же причин 2003 року зруйнували космічний апарат "Галілео", який раніше запустили на орбіту Юпітера.