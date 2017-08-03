Суд знову почав розглядати справу про держзраду Януковича

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Янукович традиційно не з'явився на судове засідання, а раніше відкликав всіх своїх адвокатів та заявив, що не визнає захисника, призначеного йому державою

В Оболонському суді почався розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

Засідання затрималося на кілька хвилин через проблеми з аудіозаписом процесу.

У судовому залі присутній державний захисник Віктора Януковича Віталій Мешечек.

На початку засідання він заявив, що його підзахисного викликали на судові засідання усупереч українського законодавства та міжнародних договорів.

Відповідне клопотання адвоката Мешечка суд відхилив.

Раніше юрист Віталій Сердюк, який представляє інтереси Януковича, заявив в ефірі каналу "112 Україна", що його підзахисний не визнає пана Мешечка своїм адвокатом.

"Це не є захисник Віктора Януковича. Це є колега, який штучно призначений судом для створення вигляду і для легітимізації того свавілля, що зараз відбувається в процесі. Тому жодних повноважень на представництво інтересів Віктора Януковича він не має…" - розповів пан Сердюк.

Відкликання суддів

2 серпня Віктор Янукович подав до Генпрокуратури та НАБУ заяву проти суддів Оболонського райсуду Києва Владислава Дев'ятка, Максима Титов і Костянтина Васалатія щодо "винесення завідомо неправосудних рішень".

"Ми ще на стадії досудового розслідування неодноразово вказували на ряд неправомірних рішень Генпрокуратури. А зараз порушення закону відбувається вже суддями Оболонського районного суду, які під тиском ГПУ змушені виносити протизаконні рішення, що порушують права нашого клієнта", - цитує Віталія Сердюка "Інтерфакс-Україна".

На думку представників Віктора Януковича, суд взяв на розгляд справу, де немає ні підозрюваного, ні обвинуваченого і по якому сплив строк давності.

Крім того, юристи пана Януковича стверджують, що суд порушив ряд інших прав екс-президента і не забезпечив його участь у засіданні.

Раніше Віктор Янукович заявив, що відкликає із судового процесу своїх захисників.

Він пояснив таке рішення тим, що хоч і не сумнівається у кваліфікації своїх адвокатів, "але в країні знищеного правосуддя адвокати безсилі".

Натомість суд призначив Віктору Януковичу безкоштовного державного захисника.

Обвинувачення

Копирайт изображения UNIAN Image caption Раніше представники Віктора Януковича заявляли, що на суд чинить тиск Генпрокуратура

Віктора Януковича обвинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку. Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до РФ.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним і домагаються, аби було забезпечено відеозв'язок з ростовським судом РФ за процедурою міжнародної правової допомоги.

На жодне засідання екс-президент не з'являвся, заявляючи, що в Україні йому загрожує небезпека - сам він перебуває у Росії.