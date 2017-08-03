Володимир Кличко йде з боксу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Кличко - один з найвідоміших українських боксерів світу

Український боксер Володимир Кличко заявив про завершення спортивної кар'єри.

Він скасував матч реванш з британцем Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Klitschko Management Group.

Також вже екс-боксер записав відеозвернення.

Кар'єра Володимира Кличка тривала 27 років.

"Я навмисне чекав кілька тижнів для того, щоб ухвалити своє рішення, щоб впевнитися, що від моменту бою на Wembley Stadium (Коли українець програв Ентоні Джошуа. - Ред.) минуло достатньо часу. Як аматор та професійний боксер я досягнув всього, про що мріяв, і тепер я хочу почати мою другу кар'єру після спорту", - заявив Володимир Кличко.

"Я ніколи не міг уявити, що у мене буде така довга та неймовірно успішна кар'єра в боксі. Я дуже вдячний за це. Дякую всім, хто завжди підтримував мене. Особливо моїй сім'ї, моїй команді та моїм вболівальникам", - додав Володимир Кличко.

Він відзначив, що почав свою нову кар'єру кілька років тому.

"Замість того, щоб сказати вам: "дякую, хлопці, і до побачення", я хочу запросити вас продовжити цю довгу і захопливу подорож зі мною та брендом "Кличко", - підсумував спортсмен у відеозверненні.

29 квітня Володимир Кличко провів свій останній професійний бій проти британського боксера Ентоні Джошуа.

У двобої за чемпіонські пояси одразу за трьома найпрестижнішими версіями - WBA, IBF і IBO - Володимир Кличко програв технічним нокаутом.

41-річний Кличко розпочав свою зіркову кар'єру і став всесвітньо відомим після олімпійського золота у надважкій вазі на Іграх в Атланті 1996 року.

Володимир Кличко, як і його старший брат Віталій, стали найвідомішими українськими боксерами в світі.

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Свій перший професійний пояс Володимир здобув у 2000 році.

Загалом за свою кар'єру він був володарем чемпіонських титулів у важкій та надважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO та WBA.

Всі свої пояси він втратив 2015 року, коли програв чемпіонський бій британцю Тайсону Ф'юрі.

За десятки років професійної кар'єри Володимир Кличко провів 69 боїв, з яких 64 виграв, у тому числі нокаутом - 53.

Старший брат Володимира - Віталій Кличко - залишив великий спорт у 2012 році та пішов в українську політику.

Спочатку він був лідером парламентської партії УДАР, а з 2014 року працює мером Києва.