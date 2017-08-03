Кличко натякнув на свою "наступну кар’єру"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боксерська кар'єра Володимира Кличка тривала 27 років

У своєму відеозверененні вже екс-боксер Володимир Кличко розповів про те, що він вирішив піти з боксу, й натякнув на "наступну кар'єру" під сімейним брендом.

"Я не виключення з правил і зараз прийшла моя черга зробити це. Так, я роблю це з певним хвилюванням, але я абсолютно готовий до нових випробувань. Я очікую і сподіваюсь, що моя наступна кар'єра, яку спланував і паралельно почав кілька років тому, стане хоча б такою ж успішною, як і попередня", - заявив Володимир Кличко.

Про що саме йдеться, він не уточнював.

Копирайт изображения KlitschkoOfficial Image caption Опубліковане відеозвернення має назву "Рішення"

"Замість того, щоб сказати вам: "дякую, хлопці, і до побачення", я хочу запросити вас продовжити цю довгу і захопливу подорож зі мною та брендом "Кличко", - додав спортсмен у відеозверненні.

"Лише разом ми креативніші, продуктивніші, більш творчі і по-справжньому сильніші в усьому", - підсумував боксер.

"Володя ухвалив рішення. Він перегортає сторінку. І пише нову історію..." - написав у Facebook брат Володимира Віталій Кличко.

Про завершення своєї боксерської кар'єри Володимир Кличко оголосив у четвер. Вона тривала 27 років.