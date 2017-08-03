Новий адвокат Януковича з екс-президентом не контактував

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Державний захисник екс-президента Віктора Януковича Віталій Мешечек заявив, що не контактував зі своїм підзахисним.

"З Януковичем Віктором Федоровичем я не контактував. Такої можливості у мене немає", - розповів адвокат журналістам у четвер після завершення судового засідання у справі про держзраду екс-президента.

Водночас Віталій Мешечек відзначив, що розмовляв з попередниками - адвокатами Віталієм Сердюком та Ігорем Федоренком - яких його підзахисний раніше відкликав.

Однак і через них йому не вдалося сконтактувати з паном Януковичем.

"Вони вважають, участь адвоката з Центру безоплатної правової допомоги є незаконною, тому ми не зв'язувалися з Януковичем Віктором Федоровичем", - пояснив Віталій Мешечек.

На питання про те, чому він використовує аргументи попередніх адвокатів, державний захисник відзначив, що погоджується у необхідності присутності Віктора Януковича на засіданнях через відеозв'язок.

Останній, на його думку, потрібно офіційно організувати в рамках міжнародної правової допомоги - через звернення до російської інстанції.

Український суд відповідне клопотання відхилив.

Раніше захист Віктора Януковича заявляв, що той не може безпосередньо прибути до Оболонського райсуду Києва через небезпеку для його життя.

Віталій Мешечек розповів, що особисто не має таких доказів, однак вони є в матеріалах попередників: "Особисто в мене доказів немає, але вони є в матеріалах провадження і ці докази були залученні туди адвокатами Федоренком і Сердюком".

Наступне засідання

Копирайт изображения УНІАН Image caption Наступне засідання у справі Януковича призначили 10 серпня

Наступне засідання по суті у справі про ймовірну держзраду Віктора Януковича відбудеться 10 серпня.

Під час засідання Віталій Мешечек попросив суд надати йому місяць на ознайомлення з усіма матеріалами справи, утім суд вирішив виділити йому менше часу на це.

А 15 серпня у цій же справі заплановано допитати екс-представника України в ООН Юрія Сєргєєва, який був присутнім на засіданні Радбезу ООН, коли його російський колега Віталій Чуркін зачитував лист Януковича до Путіна.

Те звернення про введення російських військ в Україну обвинувачення вважає ключовим доказом.

"[Юрій Сєргєєв] - прямий свідок, який займав посаду постійного представника України в ООН та був свідком, коли Чуркін подавав клопотання про визнання листа Януковича до Путіна офіційним документом відповідно до норм міжнародного права і надалі цей документ був визнаний офіційним", - пояснили представники обвинувачення.

Обвинувачення

Віктора Януковича обвинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку. Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до РФ.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним і домагаються, аби було забезпечено відеозв'язок з ростовським судом РФ за процедурою міжнародної правової допомоги.

На жодне засідання екс-президент не з'являвся, заявляючи, що в Україні йому загрожує небезпека - сам він перебуває у Росії.