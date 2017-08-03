Віталій Кличко: найближчим часом брат розкаже, що робитиме далі

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що незабаром його брат Володимир розповість сам про свої подальші плани. Однак про що саме йтиме мова - він не уточнював.

"Найближчим часом він сам дасть відповідь, чим буде займатися далі... і я впевнений, що він буде таким же успішним, як і в спорті", - повідомив Віталій Кличко.

Він додав, що після поразки від Ентоні Джошуа жодного разу не говорив з Володимиром про його кар'єрні плани на майбутнє.

У четвер екс-чемпіон з боксу у супертяжкій вазі Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри та скасував матч-реванш з Ентоні Джошуа.

"Я очікую і сподіваюсь, що моя наступна кар'єра, яку спланував і паралельно почав кілька років тому, стане хоча б такою ж успішною, як і попередня", - відзначив Кличко-молодший.