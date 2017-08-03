У Києві мешканці низки будинків перекрили Харківське шосе

Копирайт изображения Укрінформ

У Києві мітингувальники перекрили ділянку Харківського шосе на знак протесту проти відключення електроенергії в будинках за борг.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс", перекрите шосе в районі зупинки "Інститут хімії".

У Київській міськдержадміністрації повідомили, що мітингувальники заблокували роботу низки маршрутів трамваїв та автобусів. Там також розповіли про тимчасові схеми об'їзних маршрутів.

Напередодні мешканці деяких будинків перекривали Дарницьку площу на знак протесту проти відключення енергопостачання через велику заборгованість.

За повідомленнями, люди не згодні з тим, що борг настільки великий і складає мільйони гривень.

За інформацією радника міського голови Києва Дмитра Білоцерковця, багатомільйонні борги за електрику по комерційному тарифу накопичилися через те, що будинки досі "не здані в експлуатацію".

"Будинки недобудовані в частині електропостачання й існуюче тимчасове підключення не витримає зимового навантаження, а відповідно можуть "згоріти" і постраждати мережі всього мікрорайону", - написав він у Facebook.

Інших варіантів, ніж "самоорганізація вкладників" для вирішення цих проблем, немає, вважає він.

"Висновок: обманутим вкладникам зайнятися самоорганізацією, скинутися та завершити електричну мережу", - додав він.