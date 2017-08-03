Через вибухи на військових складах в Абхазії загинули дві росіянки
Через вибухи на складі боєприпасів в Абхазії, які відбулися напередодні, загинули дві туристки з Росії. Ще одна російська громадянка була виявлена живою з переломом руки.
"Три жінки в момент вибухів перебували на кінній прогулянці в околицях складу боєприпасів. Дві жінки, імовірно, мешканки Санкт-Петербурга, загинули, їхні тіла рятувальники знайшли вранці", - розповів агенції "Інтерфакс" речник МНС невизнаної республіки Мізан Ломія.
"Третя жінка з Подольська знайдена живою з переломом руки", - додав він.
2 серпня на складі боєприпасів в селі Приморське Гудаутського району Абхазії сталася серія вибухів.
Міністр охорони здоров'я невизнаної республіки Тамаз Цахнакія раніше заявив, що загальна кількість людей, постраждалих під час вибуху, становить 60 осіб.
Серед постраждалих - 35 туристів з Росії.
Росія визнала незалежність Абхазії після російсько-грузинського конфлікту в серпні 2008 року. Крім Москви, її визнають Венесуела, Нікарагуа, Науру і Вануату.
ООН важає Абхазію територією Грузії. Тбілісі наполягає на тому, що Росія окупувала республіку, як Південну Осетію.