Через вибухи на військових складах в Абхазії загинули дві росіянки

Копирайт изображения AIAIRA.COM Image caption Серія вибухів на складі боєприпасів в Абхазії сталася в середу вдень

Через вибухи на складі боєприпасів в Абхазії, які відбулися напередодні, загинули дві туристки з Росії. Ще одна російська громадянка була виявлена живою з переломом руки.

"Три жінки в момент вибухів перебували на кінній прогулянці в околицях складу боєприпасів. Дві жінки, імовірно, мешканки Санкт-Петербурга, загинули, їхні тіла рятувальники знайшли вранці", - розповів агенції "Інтерфакс" речник МНС невизнаної республіки Мізан Ломія.

"Третя жінка з Подольська знайдена живою з переломом руки", - додав він.

2 серпня на складі боєприпасів в селі Приморське Гудаутського району Абхазії сталася серія вибухів.

Міністр охорони здоров'я невизнаної республіки Тамаз Цахнакія раніше заявив, що загальна кількість людей, постраждалих під час вибуху, становить 60 осіб.

Серед постраждалих - 35 туристів з Росії.

Росія визнала незалежність Абхазії після російсько-грузинського конфлікту в серпні 2008 року. Крім Москви, її визнають Венесуела, Нікарагуа, Науру і Вануату.

ООН важає Абхазію територією Грузії. Тбілісі наполягає на тому, що Росія окупувала республіку, як Південну Осетію.