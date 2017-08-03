У Києві обіцяють відкрити великий паспортний сервіс

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Державне підприємство "Документ" повідомило, що 12 серпня відкриє найбільший в Україні сервіс з оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карток.

Він запрацює в Києві на третьому поверсі універмагу "Україна", розташованому на площі Перемоги, заявило підприємство.

Зараз приміщення ремонтують та встановлюється обладнання.

"Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій. Отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі", - повідомив "Документ".

"Керівництво підприємства в новому Центрі гарантує своїм клієнтам комфорт і швидкість оформлення документів", - додало підприємство.

Ажіотаж навколо біометричних паспортів в Україні почався після запровадження безвізового режиму з ЄС.