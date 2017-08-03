Вчені: до 2050 року сліпих людей у світі побільшає втричі
Зараз у світі - 36 мільйонів сліпих людей, а до 2050 року ця кількість може сягнути 115 мільйонів.
До таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Lancet.
Загалом втрата зору загрожує більше людям похилого віку.
Найбільший відсоток сліпих - у Південній Азії та субекваторіальній Африці.
Зараз кількість людей з порушенням зору зменшується. Але оскільки населення Землі неухильно зростає, а популяція старіє, науковці прогнозують, що кількість людей, які катастрофічно втрачають зір, стабільно зростатиме.
Аналіз даних 188 країн показує, що в світі зараз понад 200 мільйонів людей страждають на проблеми, пов'язані з порушенням зору.
До 2050 року їх кількість зросте до 550 мільйонів.
"Навіть невеликі проблеми зору можуть мати значний вплив на життя людей, - сказав один з авторів дослідження професор Руперт Берн. - Це обмеження їхньої незалежності, наприклад, вони не можуть керувати автомобілем", - каже він.
Автори дослідження закликають уряди більше інвестувати в профілактику та лікування захворювань очей, таких як катаракта.