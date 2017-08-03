Літак намалював свій силует в небі над США

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Боїнг-787" Dreamliner "намалював" свій силует в небі приблизно за 15 годин

"Боїнг-787" здійснює політ в американському повітряному просторі - і його маршрут утворює силует самого літака.

"Боїнг-787" Dreamliner вилетів з Сіетла, куди має повернутися після закінчення своєї подорожі. Він знаходиться в повітрі вже 15 годин.

Простежити за польотом Dreamliner можна на сайті Radarbox24 або Flightradar24.

Копирайт изображения flightradar24.com Image caption Силует "Боїнга" в небі над США

На момент публікації матеріалу літак "домалював" своє праве крило і знаходиться на шляху до аеропорту в Сіетлі.

"Боїнг-787" Dreamliner - пасажирський літак, розрахований приблизно на 300 пасажирів.

Лайнер здійснив свій перший комерційний рейс у 2011 і, як стверджують у компанії, є більш економічним, ніж попередні моделі Boeing.