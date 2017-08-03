Трамп звинуватив конгрес у погіршенні відносин із Росією

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Президент США Дональд Трамп звинуватив американський конгрес у тому, що відносини Вашингтона і Москви перебувають на "нечувано низькому рівні".

"Наші відносини з Росією перебувають на нечувано низькому і небезпечному рівні. Можете подякувати конгресу, ці ж люди не можуть навіть дати нам медицину", - написав він у своєму Twitter.

Коментар пана Трампа пролунав за добу після того, як він ухвалив введення нових санкцій проти Росії.

Підписавши закон, пан Трамп відразу ж заявив, що у документі є "антиконституційні норми".

"Я виступаю за жорсткі заходи, за те, щоб покарати і припинити агресивну і дестабілізаційну поведінку Ірану, Північної Кореї і Росії. Одночасно я вважаю, що цей закон має суттєві недоліки, - заявив пан Трамп. - Конгрес, поспішаючи ухвалити цей закон, вніс у нього кілька очевидних антиконституційних положень".

Головне в новому законі - те, що він позбавляє президента можливості скасовувати санкції проти Росії без дозволу конгресу.

Закон проти "угоди"

Дональд Трамп під час передвиборної кампанії і в перший час на посту президента говорив, що готовий налагодити відносини з російським президентом Володимиром Путіним, якщо з ним вдасться, за словами пана Трампа, "укласти гарну угоду".

Рішення конгресу США ухвалити закон про санкції в першу чергу було продиктоване бажанням позбавити імпульсивного президента можливості бездумно укладати подібні "угоди".

Пан Трамп після підписання закону все ж закликав конгресменів не надто заважати йому в переговорах по Україні, а також у взаємовідносинах із Євросоюзом.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи підписання закону, сказав: "Де-факто це нічого не змінює. Нічого нового немає".

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що закон не змусить Росію змінити політику.

"Деякі американські офіційні особи говорили, що цей закон може підштовхнути Росію до співпраці зі США [...] Ті, хто склав цей закон, якщо вони думали, що можуть змінити нашу політику, вони помилилися", - сказав пан Небензя журналістам.

Наприкінці минулого тижня Росія, спочатку МЗС і потім президент Путін, оголосили, що наказують посольству і консульствам США в Росії до 1 вересня різко скоротити штат - з приблизно 1200 до 455 людей, а також забороняють посольству в Москві користуватися дачею в Срібному бору і складом на Дорожній вулиці.