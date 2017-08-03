Помер актор Роберт Харді

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Актор Роберт Харді, зірка телесеріалу "Всі створіння великі та малі", помер у 91 років, повідомила його родина.

Пан Харді, за їхніми словами, мав "велике життя" і "гігантську кар'єру в театрі, телебаченні та кіно, що охоплюють понад 70 років".

Він також відомий завдяки тому, що багато разів грав Уїнстона Черчілля.

В останні роки він зіграв Корнеліуса Фаджа у фільмах про Гаррі Поттера.