Помер актор Роберт Харді
- 3 серпня 2017
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Актор Роберт Харді, зірка телесеріалу "Всі створіння великі та малі", помер у 91 років, повідомила його родина.
Пан Харді, за їхніми словами, мав "велике життя" і "гігантську кар'єру в театрі, телебаченні та кіно, що охоплюють понад 70 років".
Він також відомий завдяки тому, що багато разів грав Уїнстона Черчілля.
В останні роки він зіграв Корнеліуса Фаджа у фільмах про Гаррі Поттера.