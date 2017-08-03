На Донбасі продовж дня не було загострень - штаб АТО

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У штабі АТО повідомили, що упродовж дня не було загострення ситуації на Донбасі.

Проте на луганському напрямку бойовики відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки. А по опорних пунктах у Кримському та Новотошківському працювали гранатомети бойовиків.

На маріупольському напрямку бойовики випустили вісім мін калібру 82 міліметри неподалік Павлополя. А на донецькому напрямку вони з гранатомету обстріляли шахту Бутівку.

"У відповідь на провокації незаконних збройних формувань сили АТО оперативно відкривали вогонь, тож протистояння було не тривалим", - зазначили у штабі АТО.