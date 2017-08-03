Міноборони: українські військові збили безпілотник бойовиків
- 3 серпня 2017
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У Донецькій області у Приазов'ї військові ЗСУ збили безпілотний літальний апарат бойовків, повідомляє Міноборони.
"Він пролітав повз нас, ймовірно, назад, тому що летів у бік бойовиків. Разом з командиром взводу ми його збили. Було три коротких черги", - розповів військовий на відео, яке поширило Міноборони.
За даними відомства, українські військові зафіксували БПЛА на висоті близько 800 м. Апарат рухався у напрямку непідконтрольних Україні територій.