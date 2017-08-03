Росія: Навального і його соратників оштрафували за "агітаційний суботник"

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Суд у Москві оштрафував опозиціонера Олексія Навального і керівника його передвиборної кампанії Леоніда Волкова на 300 тисяч рублів "за повторне порушення правил організації мітингів".

Адміністративні справи проти Навального і його соратників розглядали під час відкриття нового московського штабу політика.

Пана Навального судили за організацію "агітаційного суботника", який відбувся 8-9 липня. Його визнали винним у повторному проведенні масового заходу без попередження.

Як і в справах його соратників пана Волкова і пана Ляскіна, суд визнав роздачу агітації "прихованою формою публічного заходу"; при цьому повідомлення на проведення цього заходу пан Навальний і його прихильники не подавали.

Адміністративні справи через агітаційні заходи 8-9 липня порушили одразу проти трьох опозиціонерів: Олексія Навального, глави його федерального штабу Леоніда Волкова і глави московського штабу - Миколи Ляскіна.

Поки пан Навальний чекав рішення по своїй справі, в Москві відкрився новий штаб політика.

Щодо претензій з боку правоохоронних органів опозиціонери дізналися лише напередодні суду.

"Прихована форма публічного заходу"

У документі, йдеться про те, що пан Волков повторно протягом року організовував публічний захід без узгодження із владою "через відеохостинг Youtube".

"Дані кошти наочної агітації несуть у собі застосовувану для політичного впливу інформацію, що сприяє формуванню у невизначеного кола осіб позитивного ставлення до громадянина А.А.Навальному", - заявили в поліції.

Керівник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний в грудні 2016 року оголосив, що балотуватиметься у президенти в 2018 році.

Представники російської влади зазначали, що судимість керівника Фонду боротьби з корупцією не дозволить йому зареєструватися на виборах.

Попри це, пан Навальний продовжує вести кампанію, відкриваючи передвиборні штаби по Росії.

Затримання у Казані

Увечері в середу про своє затримання повідомив прес-секретар передвиборної кампанії політика Руслан Шаведдінов.

Шаведдінов повідомив у Twitter, що його затримали, коли він приїхав на зустріч із волонтерами, але не встиг її провести.

Причини його затримання досі не відомі.