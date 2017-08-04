Доба в АТО минула без втрат
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
"Тричі ворог застосовував міномети, 14 разів - гранатомети, один раз бив з озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку терористи майже дві години били з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БПМ по українських силах на шахті Бутівка. Також, двічі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти ЗСУ на південних околицях Авдіївки і поблизу селища Луганське.
На луганському напрямку бойовики застосовували стрілецьку зброю і гранатомети біля Новоалександрівки, Станиці Луганської і Новотошківського.
На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів і гранатометів українські укріплення в Водяному.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.