У хмарочосі в Дубаї спалахнула пожежа
У хмарочосі Torch Tower у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа. Це вже другий подібний інцидент за останні два роки.
На фото, опублікованих в соцмережах, видно полум'я, яке поширюється будівлею, та палаючі уламки, які падають вниз.
Згодом, місцева влада повідомила, що рятувальники "успішно евакуювали" будівлю, і взяли під контроль полум'я.
Поки що невідомо, що спричинило пожежу в одній з найвищих будівель світу.
"Поки що не було повідомлено про поранених внаслідок пожежі у Torch Tower", - повідомили в урядовому медіа-представництві Дубая.
У повідомленні також вказано, що " тривають охолоджувальні операції".
У хмарочосі Torch Tower вже спалахувала пожежа у 2015 році.
Хмарочос Torch Tower у Дубаї:
- 79-поверховий хмарочос збудували у 2011 році;
- На той час хмарочос був найвищою будівлею у світі, згодом його перевершили шість новозбудованих хмарочосів;
- вважається, що він є 32-ю найвищою будівлею у світі, повідомляє центр "Хмарочос";
- у хмарочосі є 676 апартаментів. Ціна двокімнатної квартири стартує з понад 500 тисяч доларів;
- мешканці хмарочосу можуть користуватися восьмиповерховим паркінгом та басейном з видом на набережну Дубая.