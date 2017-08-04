У хмарочосі в Дубаї спалахнула пожежа

  • 4 серпня 2017
пожежа Копирайт изображения KARIM SAHIB/AFP/Getty Images

У хмарочосі Torch Tower у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа. Це вже другий подібний інцидент за останні два роки.

На фото, опублікованих в соцмережах, видно полум'я, яке поширюється будівлею, та палаючі уламки, які падають вниз.

Згодом, місцева влада повідомила, що рятувальники "успішно евакуювали" будівлю, і взяли під контроль полум'я.

Поки що невідомо, що спричинило пожежу в одній з найвищих будівель світу.

"Поки що не було повідомлено про поранених внаслідок пожежі у Torch Tower", - повідомили в урядовому медіа-представництві Дубая.

У повідомленні також вказано, що " тривають охолоджувальні операції".

У хмарочосі Torch Tower вже спалахувала пожежа у 2015 році.

Копирайт изображения KARIM SAHIB/AFP/Getty Image

Хмарочос Torch Tower у Дубаї:

  • 79-поверховий хмарочос збудували у 2011 році;
  • На той час хмарочос був найвищою будівлею у світі, згодом його перевершили шість новозбудованих хмарочосів;
  • вважається, що він є 32-ю найвищою будівлею у світі, повідомляє центр "Хмарочос";
  • у хмарочосі є 676 апартаментів. Ціна двокімнатної квартири стартує з понад 500 тисяч доларів;
  • мешканці хмарочосу можуть користуватися восьмиповерховим паркінгом та басейном з видом на набережну Дубая.