У хмарочосі в Дубаї спалахнула пожежа

Копирайт изображения KARIM SAHIB/AFP/Getty Images

У хмарочосі Torch Tower у Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа. Це вже другий подібний інцидент за останні два роки.

На фото, опублікованих в соцмережах, видно полум'я, яке поширюється будівлею, та палаючі уламки, які падають вниз.

Згодом, місцева влада повідомила, що рятувальники "успішно евакуювали" будівлю, і взяли під контроль полум'я.

Поки що невідомо, що спричинило пожежу в одній з найвищих будівель світу.

"Поки що не було повідомлено про поранених внаслідок пожежі у Torch Tower", - повідомили в урядовому медіа-представництві Дубая.

У повідомленні також вказано, що " тривають охолоджувальні операції".

У хмарочосі Torch Tower вже спалахувала пожежа у 2015 році.

Копирайт изображения KARIM SAHIB/AFP/Getty Image

Хмарочос Torch Tower у Дубаї: