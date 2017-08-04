У США жінку засудили до 2,5 років через підбурювання до самогубства

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У американському штаті Массачусетс жінку, яку підозрюють у підбурюванні бойфренда до самогубства, засудили до 2,5 років.

20-річна Мішель Картер проведе 15 місяців у в'язниці та п'ять років випробувального терміну.

У червні дівчину, яка надсилала своєму хлопцю повідомлення з заохоченням до самогубства, визнали винною у ненавмисному вбивстві.

18-річний Конрад Рой наклав на себе руки влітку 2014 року, задихнувшись вихлопами у власній машині.

Батько юнака на суді сказав: "Моя родина вбита горем. Мій син був моїм найкращим другом".

Пані Картер може подати апеляцію на рішення суду.

Їй загрожував максимальне ув'язнення до 20 років, але адвокати твердили, що і вона, і загиблий страждали від психічних захворювань.

Мішель Картер стояла, потупивши погляд, зціпивши руки та потупивши очі, коли її затримували.

"Її дії вбили Конрада Роя, - сказала прокурор. Вона закінчила його життя для того, щоби покращити своє власне. Вона не взяла на себе відповідальності за вчинене і не виявила анітрохи співчуття".

Але за твердженням адвоката, його підзахисна дуже шкодує про скоєне.

Однак суддя Лоуренс Моніз заявив, що він виявив, що "вік, ступінь освіченості чи розумова хвороба не мали суттєвого впливу на її дії".

Ця справа може створити юридичний прецедент у штаті, бо в Массачусетсі немає закону про доведення до самогубства.

Копирайт изображения WCVB Image caption Восени Конрад Рой мав поїхати в університет

"Треба це зробити, Конраде"

Конрад Рой отруївся вихлопними газами у власній машині на парковці супермаркету в місті Фергейвен 13 липня 2014 року.

Прокурори опублікували на суді розшифровку повідомлень, які Мішель надсилала Конраду.

"Треба зробити це, Конраде", - написала пані Картер хлопцю 12 липня, напередодні його смерті.

"Ти готовий. Усе, що треба зробити - це ввімкнути генератор, і ти будеш вільний і щасливий", - сказано в повідомленні.

Повідомлення наводять на думку, що в якийсь момент він, можливо, засумнівався і вийшов із пікапу.

На суді заявили, що пані Картер на це відповіла: "Залазь, ****, назад у машину".

Після смерті хлопця дівчина провела благодійну акцію на його честь і збирала кошти для програм, присвячених психічному здоров'ю.

Адвокати твердили, що хлопець мав депресію через родинні проблеми і був схильним до суїциду, а також - що сам спланував його.