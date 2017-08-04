Суд арештував "вертолітний майданчик Януковича" - Луценко

Копирайт изображения Getty Images

Апеляційний суд Києва наклав арешт та заборонив користуватися майном так званого "вертолітного майданчика Януковича". Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Апеляційний суд м. Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташованих на цих ділянках об'єктах нерухомості так званого "вертолітного майданчика Януковича", власником якого є ТОВ "Амадеус Ко", - написав генпрокурор у Facebook.

Пан Луценко уточнив, що майно передали на зберігання державному підприємству "Фінансування інфраструктурних проектів".

Вертолітний майданчик знаходиться у центрі Києва на Парковій дорозі.

2 серпня Київський апеляційний господарський суд визнав недійсними договори, за якими резиденція "Межигір'я" у 2007 році була виведена з державної власності.